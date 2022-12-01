ПСЖ - Страсбург 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
28 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Страсбург, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|29.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|3 : 3
|14.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|4 : 2
|10.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 4
|23.12.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|4 : 0
|14.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|1 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 2
|23.01.2019
|Кубок Франции
|1/16 финала
|2 : 0
|05.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|1 : 1
|17.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|5 : 2
|13.12.2017
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|2 : 4