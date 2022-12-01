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ПСЖ - Страсбург 28 Декабря прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
28 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
ПСЖ
Страсбург

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Страсбург, которое состоится 28 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСЖ
Париж
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
29.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 35 Страсбург3 : 3ПСЖ
14.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 2 ПСЖ4 : 2Страсбург
10.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 32 Страсбург1 : 4ПСЖ
23.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 17 ПСЖ4 : 0Страсбург
14.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 5 ПСЖ1 : 0Страсбург
07.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 ПСЖ2 : 2Страсбург
23.01.2019 Кубок Франции 1/16 финала ПСЖ2 : 0Страсбург
05.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 16 Страсбург1 : 1ПСЖ
17.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 ПСЖ5 : 2Страсбург
13.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Страсбург2 : 4ПСЖ

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