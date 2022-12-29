Порту - Арока 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Декабря 2022 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Арока
Арока
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Арманду Евангелишта
История личных встреч
|06.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 2
|28.08.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|3 : 0
|10.03.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|0 : 4
|22.10.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|3 : 0
|07.02.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|1 : 2
|12.09.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|1 : 3
|15.03.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 0
|25.10.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 5
|09.03.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|4 : 1
|06.10.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 3