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Порту - Арока 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
29 Декабря 2022 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Тьягу Мартинш (Оэйраш, Португалия)
Порту
Арока

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Арока, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Порту
Порту
Арока
Арока
Главные тренеры
Португалия Сержиу Консейсау
Португалия Арманду Евангелишта
История личных встреч
06.02.2022 Португалия - Примейра Тур 21 Арока0 : 2Порту
28.08.2021 Португалия - Примейра Тур 4 Порту3 : 0Арока
10.03.2017 Португалия - Примейра Тур 25 Арока0 : 4Порту
22.10.2016 Португалия - Примейра Тур 8 Порту3 : 0Арока
07.02.2016 Португалия - Примейра Тур 21 Порту1 : 2Арока
12.09.2015 Португалия - Примейра Тур 4 Арока1 : 3Порту
15.03.2015 Португалия - Примейра Тур 25 Порту1 : 0Арока
25.10.2014 Португалия - Примейра Тур 8 Арока0 : 5Порту
09.03.2014 Португалия - Примейра Тур 22 Порту4 : 1Арока
06.10.2013 Португалия - Примейра Тур 7 Арока1 : 3Порту

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