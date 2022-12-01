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Жирона - Райо Вальекано 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
29 Декабря 2022 года в 19:00 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хорхе Фигероа Васкес (Испания)
Жирона
Райо Вальекано

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Райо Вальекано, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жирона
Жирона
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
Испания Анхель Мичел
Испания Андони Ираола
История личных встреч
15.01.2022 Кубок Испании 1/8 финала Жирона1 : 2Райо Вальекано
20.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Жирона0 : 2Райо Вальекано
13.06.2021 Испания - Сегунда Плей-офф - Финал Райо Вальекано1 : 2Жирона
10.04.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Райо Вальекано2 : 1Жирона
14.12.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 18 Жирона0 : 0Райо Вальекано
05.01.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Райо Вальекано1 : 0Жирона
08.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 4 Жирона3 : 1Райо Вальекано
01.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Райо Вальекано0 : 2Жирона
27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Жирона2 : 1Райо Вальекано
01.04.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 32 Жирона1 : 3Райо Вальекано
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Барселона14 12 1 1 33-5 37 88.1
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид14 11 2 1 33-14 35 83.3
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад14 8 2 4 19-17 26 61.9
4
Лига чемпионов
Атлетико М14 7 3 4 21-14 24 57.1
5
Лига Европы
Атлетик Б14 7 3 4 24-14 24 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис14 7 3 4 17-12 24 57.1
7 Осасуна14 7 2 5 16-14 23 54.8
8 Райо Вальекано14 6 4 4 20-16 22 52.4
9 Вильярреал14 6 3 5 15-10 21 50.0
10 Мальорка14 5 4 5 13-13 19 45.2
11 Валенсия14 5 4 5 22-15 19 45.2
12 Вальядолид14 5 2 7 13-21 17 40.5
13 Альмерия14 5 1 8 16-22 16 38.1
14 Жирона14 4 4 6 20-22 16 38.1
15 Хетафе14 3 5 6 12-20 14 33.3
16 Эспаньол14 2 6 6 16-22 12 28.6
17 Сельта14 3 3 8 14-26 12 28.6
18
Зона вылета
Севилья14 2 5 7 13-22 11 26.2
19
Зона вылета
Кадис14 2 5 7 9-26 11 26.2
20
Зона вылета
Эльче14 0 4 10 10-31 4 9.5

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