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Бетис - Атлетик Б 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
29 Декабря 2022 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Санта-Крус-де-Тенерифе, Испания)
Бетис
Атлетик Б

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Атлетик Б, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Бетис
Севилья
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
Чили Мануэль Пеллегрини
Испания Эрнесто Вальверде
История личных встреч
13.03.2022 Испания - Примера Тур 28 Бетис1 : 0Атлетик Б
19.12.2021 Испания - Примера Тур 18 Атлетик Б3 : 2Бетис
21.04.2021 Испания - Примера Тур 31 Бетис0 : 0Атлетик Б
04.02.2021 Кубок Испании 1/4 финала Бетис1 : 1 1 : 4Атлетик Б
23.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б4 : 0Бетис
20.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Атлетик Б1 : 0Бетис
08.12.2019 Испания - Примера Тур 16 Бетис3 : 2Атлетик Б
27.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Атлетик Б1 : 0Бетис
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Бетис2 : 2Атлетик Б
05.05.2018 Испания - Примера Тур 36 Атлетик Б2 : 0Бетис
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Барселона14 12 1 1 33-5 37 88.1
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид14 11 2 1 33-14 35 83.3
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад14 8 2 4 19-17 26 61.9
4
Лига чемпионов
Атлетико М14 7 3 4 21-14 24 57.1
5
Лига Европы
Атлетик Б14 7 3 4 24-14 24 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис14 7 3 4 17-12 24 57.1
7 Осасуна14 7 2 5 16-14 23 54.8
8 Райо Вальекано14 6 4 4 20-16 22 52.4
9 Вильярреал14 6 3 5 15-10 21 50.0
10 Мальорка14 5 4 5 13-13 19 45.2
11 Валенсия14 5 4 5 22-15 19 45.2
12 Вальядолид14 5 2 7 13-21 17 40.5
13 Альмерия14 5 1 8 16-22 16 38.1
14 Жирона14 4 4 6 20-22 16 38.1
15 Хетафе14 3 5 6 12-20 14 33.3
16 Эспаньол14 2 6 6 16-22 12 28.6
17 Сельта14 3 3 8 14-26 12 28.6
18
Зона вылета
Севилья14 2 5 7 13-22 11 26.2
19
Зона вылета
Кадис14 2 5 7 9-26 11 26.2
20
Зона вылета
Эльче14 0 4 10 10-31 4 9.5

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