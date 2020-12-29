Атлетико - Эльче 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
29 Декабря 2022 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
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45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Эльче, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Франсиско Родригес
|Серхио Мартинес Мантекон
|Хорхе Альмирон
История личных встреч
|11.05.2022
|Испания - Примера
|Тур 36
|0 : 2
|22.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 0
|01.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 34
|0 : 1
|19.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|3 : 1
|29.11.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|3 : 0
|25.10.2017
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 1
|25.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 33
|3 : 0
|06.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 2
|18.04.2014
|Испания - Примера
|Тур 34
|2 : 0
|30.11.2013
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 2
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|88.1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|83.3
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|61.9
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|14
|7
|3
|4
|21-14
|24
|57.1
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|14
|7
|3
|4
|24-14
|24
|57.1
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|14
|7
|3
|4
|17-12
|24
|57.1
|7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|54.8
|8
|Райо Вальекано
|14
|6
|4
|4
|20-16
|22
|52.4
|9
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|50.0
|10
|Мальорка
|14
|5
|4
|5
|13-13
|19
|45.2
|11
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|45.2
|12
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|40.5
|13
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|38.1
|14
|Жирона
|14
|4
|4
|6
|20-22
|16
|38.1
|15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|33.3
|16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|28.6
|17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|28.6
| 18
Зона вылета
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|26.2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|26.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|14
|0
|4
|10
|10-31
|4
|9.5