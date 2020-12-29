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Атлетико - Эльче 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
29 Декабря 2022 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Атлетико М
Эльче

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Эльче, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Эльче
Эльче
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Испания Франсиско Родригес
Испания Серхио Мартинес Мантекон
Аргентина Хорхе Альмирон
История личных встреч
11.05.2022 Испания - Примера Тур 36 Эльче0 : 2Атлетико М
22.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Атлетико М1 : 0Эльче
01.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Эльче0 : 1Атлетико М
19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Атлетико М3 : 1Эльче
29.11.2017 Кубок Испании 1/16 финала Атлетико М3 : 0Эльче
25.10.2017 Кубок Испании 1/16 финала Эльче1 : 1Атлетико М
25.04.2015 Испания - Примера Тур 33 Атлетико М3 : 0Эльче
06.12.2014 Испания - Примера Тур 14 Эльче0 : 2Атлетико М
18.04.2014 Испания - Примера Тур 34 Атлетико М2 : 0Эльче
30.11.2013 Испания - Примера Тур 15 Эльче0 : 2Атлетико М
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Барселона14 12 1 1 33-5 37 88.1
2
Лига чемпионов
Реал Мадрид14 11 2 1 33-14 35 83.3
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад14 8 2 4 19-17 26 61.9
4
Лига чемпионов
Атлетико М14 7 3 4 21-14 24 57.1
5
Лига Европы
Атлетик Б14 7 3 4 24-14 24 57.1
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис14 7 3 4 17-12 24 57.1
7 Осасуна14 7 2 5 16-14 23 54.8
8 Райо Вальекано14 6 4 4 20-16 22 52.4
9 Вильярреал14 6 3 5 15-10 21 50.0
10 Мальорка14 5 4 5 13-13 19 45.2
11 Валенсия14 5 4 5 22-15 19 45.2
12 Вальядолид14 5 2 7 13-21 17 40.5
13 Альмерия14 5 1 8 16-22 16 38.1
14 Жирона14 4 4 6 20-22 16 38.1
15 Хетафе14 3 5 6 12-20 14 33.3
16 Эспаньол14 2 6 6 16-22 12 28.6
17 Сельта14 3 3 8 14-26 12 28.6
18
Зона вылета
Севилья14 2 5 7 13-22 11 26.2
19
Зона вылета
Кадис14 2 5 7 9-26 11 26.2
20
Зона вылета
Эльче14 0 4 10 10-31 4 9.5

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