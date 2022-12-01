Лорьян - Монпелье 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция), вместимость: 19010
29 Декабря 2022 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лорьян - Монпелье, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Ив Алленма - Ле Мустуар (Лорьян, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лорьян
Лорьян
Монпелье
Монпелье
Главные тренеры
|Режис Ле Брис
|Оливье Далль'Оглио
История личных встреч
|20.02.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|0 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|3 : 1
|03.03.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 28
|1 : 1
|29.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|0 : 1
|24.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|4 : 3
|15.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 0
|29.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|2 : 2
|06.02.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|1 : 1
|28.10.2015
|Франция - Кубок лиги
|1/16 финала
|3 : 2
|27.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|91.1
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|80.0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|68.9
| 4
Лига Европы
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|66.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|62.5
|6
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|62.2
|7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|57.8
|8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|46.7
|9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|44.4
|10
|Клермон
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|42.2
|11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|37.8
|12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|35.6
|13
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|31.3
|14
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|31.3
|15
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|31.1
|16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|29.2
| 17
Зона вылета
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|28.9
| 18
Зона вылета
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|27.1
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|24.4
| 20
Зона вылета
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|16.7