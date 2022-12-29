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Ницца - Ланс 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
29 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 16-й тур
Ницца
Ланс

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Ланс, которое состоится 29 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Ланс
Ланс
Главные тренеры
Швейцария Люсьен Фавр
Франция Франк Эз
История личных встреч
10.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 31 Ланс3 : 0Ницца
22.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Ницца2 : 1Ланс
23.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 21 Ланс0 : 1Ницца
23.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 1 Ницца2 : 1Ланс
16.05.2015 Франция - Лига 1 Тур 37 Ницца2 : 1Ланс
19.12.2014 Франция - Лига 1 Тур 19 Ланс2 : 0Ницца
05.03.2011 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца0 : 0Ланс
23.10.2010 Франция - Лига 1 Тур 10 Ланс1 : 0Ницца
17.04.2010 Франция - Лига 1 Тур 33 Ницца0 : 0Ланс
12.12.2009 Франция - Лига 1 Тур 17 Ланс2 : 0Ницца
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
ПСЖ15 13 2 0 43-9 41 91.1
2
Лига чемпионов
Ланс15 11 3 1 26-10 36 80.0
3
Квалификация Лиги чемпионов
Ренн15 9 4 2 31-14 31 68.9
4
Лига Европы
Марсель15 9 3 3 26-13 30 66.7
5
Квалификация Лиги конференций
Монако16 9 3 4 32-23 30 62.5
6 Лорьян15 8 4 3 26-21 28 62.2
7 Лилль15 8 2 5 27-23 26 57.8
8 Лион15 6 3 6 23-18 21 46.7
9 Ницца15 5 5 5 15-17 20 44.4
10 Клермон15 5 4 6 19-23 19 42.2
11 Реймс15 3 8 4 16-21 17 37.8
12 Тулуза15 4 4 7 20-27 16 35.6
13 Труа16 3 6 7 26-31 15 31.3
14 Аяччо16 4 3 9 15-24 15 31.3
15 Монпелье15 4 2 9 24-29 14 31.1
16 Нант16 2 8 6 17-24 14 29.2
17
Зона вылета
Брест15 3 4 8 16-28 13 28.9
18
Зона вылета
Осер16 3 4 9 16-34 13 27.1
19
Зона вылета
Страсбург15 1 8 6 17-26 11 24.4
20
Зона вылета
Анже16 2 2 12 15-35 8 16.7

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