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Спортинг - Пасуш де Феррейра 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 Декабря 2022 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
Спортинг
Пасуш де Феррейра

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Пасуш де Феррейра, которое состоится 30 Декабря 2022 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Сезар Пауло Силва Пейшоту
Португалия Жозе Мота
История личных встреч
03.04.2022 Португалия - Примейра Тур 28 Спортинг2 : 0Пасуш де Феррейра
07.11.2021 Португалия - Примейра Тур 11 Пасуш де Феррейра0 : 2Спортинг
15.02.2021 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг2 : 0Пасуш де Феррейра
12.12.2020 Кубок Португалии 4-й раунд Спортинг3 : 0Пасуш де Феррейра
27.09.2020 Португалия - Примейра Тур 2 Пасуш де Феррейра0 : 2Спортинг
12.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Спортинг1 : 0Пасуш де Феррейра
31.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Пасуш де Феррейра1 : 2Спортинг
08.04.2018 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 0Пасуш де Феррейра
26.11.2017 Португалия - Примейра Тур 12 Пасуш де Феррейра1 : 2Спортинг
28.01.2017 Португалия - Примейра Тур 19 Спортинг4 : 2Пасуш де Феррейра

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