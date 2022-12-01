Спортинг - Пасуш де Феррейра 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 Декабря 2022 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Антониу Нобре (Португалия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Пасуш де Феррейра, которое состоится 30 Декабря 2022 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Сезар Пауло Силва Пейшоту
|Жозе Мота
История личных встреч
|03.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|2 : 0
|07.11.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|0 : 2
|15.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|2 : 0
|12.12.2020
|Кубок Португалии
|4-й раунд
|3 : 0
|27.09.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 2
|12.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|1 : 0
|31.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|1 : 2
|08.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 0
|26.11.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|1 : 2
|28.01.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|4 : 2