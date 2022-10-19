Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Олимпийский (Лондон, Англия), вместимость: 60000
30 Декабря 2022 года в 22:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Даррен Ингланд (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вест Хэм Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 30 Декабря 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпийский (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Дэвид Мойес
|Томас Франк
История личных встреч
|10.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|2 : 0
|03.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|88.9
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|15
|11
|2
|2
|43-15
|35
|77.8
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|68.8
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|62.5
| 5
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|64.4
|6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|55.6
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|53.3
|8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|53.3
|9
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|45.8
|10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|41.7
|11
|Кристал Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|42.2
|12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|37.5
|13
|Лестер Сити
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|35.4
|14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|33.3
|15
|Лидс Юнайтед
|15
|4
|3
|8
|23-29
|15
|33.3
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|29.2
|17
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|29.2
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|27.1
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|27.1
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
|25.0