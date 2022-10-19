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Ливерпуль - Лестер Сити 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
30 Декабря 2022 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
Ливерпуль
Лестер Сити

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лестер Сити, которое состоится 30 Декабря 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Лестер Сити
      Лестер
      Главные тренеры
      ГерманияЮрген Клопп
      Северная ИрландияБрендан Роджерс
      История личных встреч
      10.02.2022 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ливерпуль2 : 0Лестер Сити
      28.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Лестер Сити1 : 0Ливерпуль
      22.12.2021 Англия - Кубок лиги 1/4 финала Ливерпуль3 : 3 5 : 4Лестер Сити
      13.02.2021 Англия - Премьер-лига Тур 24 Лестер Сити3 : 1Ливерпуль
      22.11.2020 Англия - Премьер-лига Тур 9 Ливерпуль3 : 0Лестер Сити
      26.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 19 Лестер Сити0 : 4Ливерпуль
      05.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 8 Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
      30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Ливерпуль1 : 1Лестер Сити
      01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Лестер Сити1 : 2Ливерпуль
      30.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 21 Ливерпуль2 : 1Лестер Сити
      Текстовая трансляция
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      «Манчестер Юнайтед» долго обхаживал Гакпо, но в итоге вингер оказался в «Ливерпуле». «Манчестер Юнайтед» упустил Гакпо? У клуба нагло увели главную трансферную цель0'Разбираемся, какие команды выступали лучше других в еврокубках в течение последних пяти лет, на основе данных клубного рейтинга УЕФА. Лучшие клубы Европы последних пяти лет. «Реала» нет даже в пятёрке!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура АПЛ: «Ливерпуль» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал15 13 1 1 36-12 40 88.9
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити15 11 2 2 43-15 35 77.8
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед16 9 6 1 32-11 33 68.8
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур16 9 3 4 33-23 30 62.5
      5
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед15 9 2 4 23-20 29 64.4
      6 Ливерпуль15 7 4 4 31-18 25 55.6
      7 Брайтон энд Хоув Альбион15 7 3 5 26-20 24 53.3
      8 Челси15 7 3 5 19-17 24 53.3
      9 Фулхэм16 6 4 6 27-26 22 45.8
      10 Брентфорд16 4 8 4 25-27 20 41.7
      11 Кристал Пэлас15 5 4 6 15-21 19 42.2
      12 Астон Вилла16 5 3 8 17-25 18 37.5
      13 Лестер Сити16 5 2 9 25-28 17 35.4
      14 Борнмут16 4 4 8 18-34 16 33.3
      15 Лидс Юнайтед15 4 3 8 23-29 15 33.3
      16 Вест Хэм Юнайтед16 4 2 10 13-20 14 29.2
      17 Эвертон16 3 5 8 12-19 14 29.2
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон16 3 4 9 10-25 13 27.1
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест16 3 4 9 11-33 13 27.1
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон16 3 3 10 14-30 12 25.0

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