Брага - Бенфика 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
31 Декабря 2022 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Бенфика, которое состоится 31 Декабря 2022 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Бенфика
Лиссабон
Главные тренеры
|Артур Жорже
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|01.04.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|3 : 2
|08.11.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|6 : 1
|23.05.2021
|Кубок Португалии
|Финал
|2 : 0
|21.03.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|0 : 2
|20.01.2021
|Португалия - Кубок лиги
|1/2 финала
|2 : 1
|08.11.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|2 : 3
|15.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 21
|0 : 1
|18.12.2019
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 1
|01.09.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 4
|0 : 4
|28.04.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 31
|1 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
|1
|Бенфика
|13
|12
|1
|0
|37-7
|37
|94.9
|2
|Порту
|14
|10
|2
|2
|36-10
|32
|76.2
|3
|Спортинг
|13
|9
|1
|3
|29-13
|28
|71.8
|4
|Брага
|13
|9
|1
|3
|29-12
|28
|71.8
|5
|Каза Пия
|14
|8
|2
|4
|15-11
|26
|61.9
|6
|Витория Гимарайнш
|13
|7
|2
|4
|14-13
|23
|59.0
|7
|Риу Аве
|14
|5
|4
|5
|17-19
|19
|45.2
|8
|Портимоненсе
|14
|6
|1
|7
|13-16
|19
|45.2
|9
|Арока
|14
|5
|4
|5
|15-24
|19
|45.2
|10
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14-23
|17
|43.6
|11
|Эшторил
|13
|4
|4
|5
|14-18
|16
|41.0
|12
|Шавиш
|12
|4
|4
|4
|11-16
|16
|44.4
|13
|Визела
|13
|4
|3
|6
|11-13
|15
|38.5
|14
|Санта-Клара
|14
|3
|4
|7
|11-14
|13
|31.0
|15
|Жил Висенте
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|28.6
|16
|Фамаликан
|13
|3
|2
|8
|11-18
|11
|28.2
|17
|Маритиму
|14
|1
|4
|9
|9-28
|7
|16.7
|18
|Пасуш де Феррейра
|14
|0
|2
|12
|7-29
|2
|4.8