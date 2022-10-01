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Брага - Бенфика 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30154
31 Декабря 2022 года в 00:15 (+03:00). Португалия - Примейра, 14-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия)
Брага
Бенфика

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Бенфика, которое состоится 31 Декабря 2022 года в 00:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брага
      Брага
      Бенфика
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияАртур Жорже
      ГерманияРоджер Шмидт
      История личных встреч
      01.04.2022 Португалия - Примейра Тур 28 Брага3 : 2Бенфика
      08.11.2021 Португалия - Примейра Тур 11 Бенфика6 : 1Брага
      23.05.2021 Кубок Португалии Финал Брага2 : 0Бенфика
      21.03.2021 Португалия - Примейра Тур 24 Брага0 : 2Бенфика
      20.01.2021 Португалия - Кубок лиги 1/2 финала Брага2 : 1Бенфика
      08.11.2020 Португалия - Примейра Тур 7 Бенфика2 : 3Брага
      15.02.2020 Португалия - Примейра Тур 21 Бенфика0 : 1Брага
      18.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Бенфика2 : 1Брага
      01.09.2019 Португалия - Примейра Тур 4 Брага0 : 4Бенфика
      28.04.2019 Португалия - Примейра Тур 31 Брага1 : 4Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1 Бенфика13 12 1 0 37-7 37 94.9
      2 Порту14 10 2 2 36-10 32 76.2
      3 Спортинг13 9 1 3 29-13 28 71.8
      4 Брага13 9 1 3 29-12 28 71.8
      5 Каза Пия14 8 2 4 15-11 26 61.9
      6 Витория Гимарайнш13 7 2 4 14-13 23 59.0
      7 Риу Аве14 5 4 5 17-19 19 45.2
      8 Портимоненсе14 6 1 7 13-16 19 45.2
      9 Арока14 5 4 5 15-24 19 45.2
      10 Боавишта13 5 2 6 14-23 17 43.6
      11 Эшторил13 4 4 5 14-18 16 41.0
      12 Шавиш12 4 4 4 11-16 16 44.4
      13 Визела13 4 3 6 11-13 15 38.5
      14 Санта-Клара14 3 4 7 11-14 13 31.0
      15 Жил Висенте14 3 3 8 12-21 12 28.6
      16 Фамаликан13 3 2 8 11-18 11 28.2
      17 Маритиму14 1 4 9 9-28 7 16.7
      18 Пасуш де Феррейра14 0 2 12 7-29 2 4.8

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