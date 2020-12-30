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Кадис - Альмерия 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
30 Декабря 2022 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Кадис
Альмерия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Альмерия, которое состоится 30 Декабря 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кадис
      Кадис
      Альмерия
      Альмерия
      Главные тренеры
      ИспанияСерхио Гонсалес
      ИспанияХоан Руби
      История личных встреч
      29.02.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 30 Кадис2 : 1Альмерия
      29.09.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 8 Альмерия1 : 2Кадис
      19.01.2019 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Альмерия0 : 0Кадис
      17.08.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Кадис1 : 0Альмерия
      06.04.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 34 Кадис0 : 0Альмерия
      05.11.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Альмерия0 : 2Кадис
      05.09.2017 Кубок Испании 2-й раунд Кадис1 : 0Альмерия
      22.01.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Кадис1 : 0Альмерия
      19.08.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Альмерия1 : 1Кадис
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона14 12 1 1 33-5 37 88.1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид14 11 2 1 33-14 35 83.3
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад14 8 2 4 19-17 26 61.9
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
      7 Осасуна14 7 2 5 16-14 23 54.8
      8 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
      9 Вильярреал14 6 3 5 15-10 21 50.0
      10 Мальорка14 5 4 5 13-13 19 45.2
      11 Валенсия14 5 4 5 22-15 19 45.2
      12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
      13 Вальядолид14 5 2 7 13-21 17 40.5
      14 Альмерия14 5 1 8 16-22 16 38.1
      15 Хетафе14 3 5 6 12-20 14 33.3
      16 Эспаньол14 2 6 6 16-22 12 28.6
      17 Сельта14 3 3 8 14-26 12 28.6
      18
      Зона вылета
      		Севилья14 2 5 7 13-22 11 26.2
      19
      Зона вылета
      		Кадис14 2 5 7 9-26 11 26.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче15 0 4 11 10-33 4 8.9

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