Кадис - Альмерия 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания), вместимость: 25033
30 Декабря 2022 года в 21:15 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кадис - Альмерия, которое состоится 30 Декабря 2022 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Нуэво Мирандилья (Кадис, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кадис
Кадис
Альмерия
Альмерия
Главные тренеры
|Серхио Гонсалес
|Хоан Руби
История личных встреч
|29.02.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 30
|2 : 1
|29.09.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 8
|1 : 2
|19.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|0 : 0
|17.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|1 : 0
|06.04.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 34
|0 : 0
|05.11.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 13
|0 : 2
|05.09.2017
|Кубок Испании
|2-й раунд
|1 : 0
|22.01.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 0
|19.08.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|14
|12
|1
|1
|33-5
|37
|88.1
| 2
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|14
|11
|2
|1
|33-14
|35
|83.3
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|60.0
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|14
|8
|2
|4
|19-17
|26
|61.9
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|55.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|55.6
|7
|Осасуна
|14
|7
|2
|5
|16-14
|23
|54.8
|8
|Райо Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|51.1
|9
|Вильярреал
|14
|6
|3
|5
|15-10
|21
|50.0
|10
|Мальорка
|14
|5
|4
|5
|13-13
|19
|45.2
|11
|Валенсия
|14
|5
|4
|5
|22-15
|19
|45.2
|12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|37.8
|13
|Вальядолид
|14
|5
|2
|7
|13-21
|17
|40.5
|14
|Альмерия
|14
|5
|1
|8
|16-22
|16
|38.1
|15
|Хетафе
|14
|3
|5
|6
|12-20
|14
|33.3
|16
|Эспаньол
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|28.6
|17
|Сельта
|14
|3
|3
|8
|14-26
|12
|28.6
| 18
Зона вылета
|Севилья
|14
|2
|5
|7
|13-22
|11
|26.2
| 19
Зона вылета
|Кадис
|14
|2
|5
|7
|9-26
|11
|26.2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|15
|0
|4
|11
|10-33
|4
|8.9