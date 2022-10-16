02:30 ()
Свернуть список

Вальядолид - Реал Мадрид 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания), вместимость: 26512
30 Декабря 2022 года в 23:30 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Вальядолид
Реал Мадрид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вальядолид - Реал Мадрид, которое состоится 30 Декабря 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Хосе Соррилья (Вальядолид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вальядолид
      Вальядолид
      Реал Мадрид
      Мадрид
      Главные тренеры
      ИспанияХосе Пачета
      ИталияКарло Анчелотти
      История личных встреч
      20.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Вальядолид0 : 1Реал Мадрид
      30.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Реал Мадрид1 : 0Вальядолид
      26.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Вальядолид0 : 1Реал Мадрид
      24.08.2019 Испания - Примера Тур 2 Реал Мадрид1 : 1Вальядолид
      10.03.2019 Испания - Примера Тур 27 Вальядолид1 : 4Реал Мадрид
      03.11.2018 Испания - Примера Тур 11 Реал Мадрид2 : 0Вальядолид
      07.05.2014 Испания - Примера Тур 34 Вальядолид1 : 1Реал Мадрид
      30.11.2013 Испания - Примера Тур 15 Реал Мадрид4 : 0Вальядолид
      04.05.2013 Испания - Примера Тур 34 Реал Мадрид4 : 3Вальядолид
      08.12.2012 Испания - Примера Тур 15 Вальядолид2 : 3Реал Мадрид
      Текстовая трансляция
      Автообновление
      Обновить
      0'
      Разбираемся, какие команды выступали лучше других в еврокубках в течение последних пяти лет, на основе данных клубного рейтинга УЕФА. Лучшие клубы Европы последних пяти лет. «Реала» нет даже в пятёрке!0'Будущее Мбаппе остаётся неопределённым. Что делать Килиану, если всё-таки придётся покинуть Париж? Мбаппе ставит «ПСЖ» новые условия. Вовлечены Месси, Неймар и топ-клуб АПЛ0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура Примеры: «Вальядолид» — «Реал». Начало встречи запланировано на 23:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Барселона14 12 1 1 33-5 37 88.1
      2
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид14 11 2 1 33-14 35 83.3
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад14 8 2 4 19-17 26 61.9
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
      7 Осасуна14 7 2 5 16-14 23 54.8
      8 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
      9 Вильярреал14 6 3 5 15-10 21 50.0
      10 Мальорка14 5 4 5 13-13 19 45.2
      11 Валенсия14 5 4 5 22-15 19 45.2
      12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
      13 Вальядолид14 5 2 7 13-21 17 40.5
      14 Альмерия14 5 1 8 16-22 16 38.1
      15 Хетафе14 3 5 6 12-20 14 33.3
      16 Эспаньол14 2 6 6 16-22 12 28.6
      17 Сельта14 3 3 8 14-26 12 28.6
      18
      Зона вылета
      		Севилья14 2 5 7 13-22 11 26.2
      19
      Зона вылета
      		Кадис14 2 5 7 9-26 11 26.2
      20
      Зона вылета
      		Эльче15 0 4 11 10-33 4 8.9

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close