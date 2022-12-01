Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
31 Декабря 2022 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 31 Декабря 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
|Эндрю Крофтс (и.о.)
|Роберто де Дзерби
|Микель Артета
История личных встреч
|09.11.2022
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|1 : 3
|09.04.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 2
|02.10.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 7
|0 : 0
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|29.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 1
|20.06.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 30
|2 : 1
|05.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 2
|05.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|1 : 1
|26.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|04.03.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 29
|2 : 1