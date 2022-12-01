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Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
31 Декабря 2022 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Энтони Тейлор (Манчестер, Англия)
Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Арсенал, которое состоится 31 Декабря 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Арсенал
Лондон
Главные тренеры
Уэльс Эндрю Крофтс (и.о.)
Италия Роберто де Дзерби
Испания Микель Артета
История личных встреч
09.11.2022 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал1 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
09.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
02.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Арсенал
23.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 38 Арсенал2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
29.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 16 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Арсенал
20.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 30 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Арсенал
05.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 15 Арсенал1 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
05.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 37 Арсенал1 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
26.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 19 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Арсенал
04.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 29 Брайтон энд Хоув Альбион2 : 1Арсенал

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