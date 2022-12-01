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Вильярреал - Валенсия 31 Декабря прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
31 Декабря 2022 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
Вильярреал
Валенсия

Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 31 Декабря 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
19.04.2022 Испания - Примера Тур 33 Вильярреал2 : 0Валенсия
30.10.2021 Испания - Примера Тур 12 Валенсия2 : 0Вильярреал
05.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Валенсия2 : 1Вильярреал
18.10.2020 Испания - Примера Тур 6 Вильярреал2 : 1Валенсия
28.06.2020 Испания - Примера Тур 32 Вильярреал2 : 0Валенсия
30.11.2019 Испания - Примера Тур 15 Валенсия2 : 1Вильярреал
18.04.2019 Лига Европы 1/4 финала Валенсия2 : 0Вильярреал
11.04.2019 Лига Европы 1/4 финала Вильярреал1 : 3Валенсия
26.01.2019 Испания - Примера Тур 21 Валенсия3 : 0Вильярреал
23.09.2018 Испания - Примера Тур 5 Вильярреал0 : 0Валенсия

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