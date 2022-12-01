Вильярреал - Валенсия 31 Декабря прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
31 Декабря 2022 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 15-й тур
Главный судья: Хосе Санчес Мартинес (Испания)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Валенсия, которое состоится 31 Декабря 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
|19.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|30.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 12
|2 : 0
|05.03.2021
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 1
|18.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 6
|2 : 1
|28.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 32
|2 : 0
|30.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 1
|18.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала
|2 : 0
|11.04.2019
|Лига Европы
|1/4 финала
|1 : 3
|26.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 21
|3 : 0
|23.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 5
|0 : 0