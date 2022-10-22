01:30 ()
Свернуть список

Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла 01 Января прямая трансляция

Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
01 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия)
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Астон Вилла, которое состоится 01 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Тоттенхэм Хотспур
      Лондон
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Главные тренеры
      ИталияАнтонио Конте
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      09.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла0 : 4Тоттенхэм Хотспур
      03.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 7 Тоттенхэм Хотспур2 : 1Астон Вилла
      19.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 37 Тоттенхэм Хотспур1 : 2Астон Вилла
      21.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 18 Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
      16.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 26 Астон Вилла2 : 3Тоттенхэм Хотспур
      10.08.2019 Англия - Премьер-лига Тур 1 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
      08.01.2017 Кубок Англии 1/32 финала Тоттенхэм Хотспур2 : 0Астон Вилла
      13.03.2016 Англия - Премьер-лига Тур 30 Астон Вилла0 : 2Тоттенхэм Хотспур
      02.11.2015 Англия - Премьер-лига Тур 11 Тоттенхэм Хотспур3 : 1Астон Вилла
      11.04.2015 Англия - Премьер-лига Тур 32 Тоттенхэм Хотспур0 : 1Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал16 14 1 1 40-14 43 89.6
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити16 11 3 2 44-16 36 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед17 9 7 1 32-11 34 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед16 10 2 4 24-20 32 66.7
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур16 9 3 4 33-23 30 62.5
      6 Ливерпуль16 8 4 4 33-19 28 58.3
      7 Фулхэм17 7 4 6 29-27 25 49.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 3 6 28-24 24 50.0
      9 Челси15 7 3 5 19-17 24 53.3
      10 Брентфорд17 5 8 4 27-27 23 45.1
      11 Кристал Пэлас16 6 4 6 17-21 22 45.8
      12 Астон Вилла16 5 3 8 17-25 18 37.5
      13 Лестер Сити17 5 2 10 26-30 17 33.3
      14 Лидс Юнайтед16 4 4 8 23-29 16 33.3
      15 Борнмут17 4 4 9 18-36 16 31.4
      16 Эвертон17 3 6 8 13-20 15 29.4
      17 Вест Хэм Юнайтед17 4 2 11 13-22 14 27.5
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон17 3 4 10 10-26 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест16 3 4 9 11-33 13 27.1
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон17 3 3 11 15-32 12 23.5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close