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Ноттингем Форест - Челси 01 Января прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
01 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
Ноттингем Форест
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Челси, которое состоится 01 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      УэльсСтивен Купер
      АнглияГрэм Поттер
      История личных встреч
      05.01.2020 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
      05.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Челси2 : 0Ноттингем Форест
      20.09.2017 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Челси5 : 1Ноттингем Форест
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал16 14 1 1 40-14 43 89.6
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити16 11 3 2 44-16 36 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед17 9 7 1 32-11 34 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед16 10 2 4 24-20 32 66.7
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур16 9 3 4 33-23 30 62.5
      6 Ливерпуль16 8 4 4 33-19 28 58.3
      7 Фулхэм17 7 4 6 29-27 25 49.0
      8 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 3 6 28-24 24 50.0
      9 Челси15 7 3 5 19-17 24 53.3
      10 Брентфорд17 5 8 4 27-27 23 45.1
      11 Кристал Пэлас16 6 4 6 17-21 22 45.8
      12 Астон Вилла16 5 3 8 17-25 18 37.5
      13 Лестер Сити17 5 2 10 26-30 17 33.3
      14 Лидс Юнайтед16 4 4 8 23-29 16 33.3
      15 Борнмут17 4 4 9 18-36 16 31.4
      16 Эвертон17 3 6 8 13-20 15 29.4
      17 Вест Хэм Юнайтед17 4 2 11 13-22 14 27.5
      18
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон17 3 4 10 10-26 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест16 3 4 9 11-33 13 27.1
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон17 3 3 11 15-32 12 23.5

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