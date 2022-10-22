Ноттингем Форест - Челси 01 Января прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
01 Января 2023 года в 19:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 18-й тур
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
0'
45'
90'
Анонс матча
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Челси, которое состоится 01 Января 2023 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 18-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Челси
Лондон
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Грэм Поттер
История личных встреч
|05.01.2020
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|05.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 0
|20.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|89.6
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|66.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|62.5
|6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|58.3
|7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|49.0
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|50.0
|9
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|53.3
|10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|45.1
|11
|Кристал Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|45.8
|12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|37.5
|13
|Лестер Сити
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|33.3
|14
|Лидс Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|33.3
|15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|31.4
|16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|29.4
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|27.5
| 18
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|25.5
| 19
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|27.1
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|23.5