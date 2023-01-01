Монако - Брест 01 Января прямая трансляция
Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
01 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Брест, которое состоится 01 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Монако
Монако
Брест
Брест
Главные тренеры
|Филипп Клеман
|Мишель Дер Закарян
История личных встреч
|14.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 37
|4 : 2
|31.10.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|2 : 0
|28.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|2 : 0
|04.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|1 : 0
|28.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|4 : 1
|19.02.2011
|Франция - Лига 1
|Тур 24
|2 : 0
|02.10.2010
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|91.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|16
|11
|4
|1
|26-10
|37
|77.1
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|68.8
| 4
Лига Европы
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|64.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|62.5
|6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|60.4
|7
|Лорьян
|16
|8
|4
|4
|26-23
|28
|58.3
|8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|50.0
|9
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|43.8
|10
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|41.7
|11
|Клермон
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|39.6
|12
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|35.4
|13
|Тулуза
|16
|4
|4
|8
|21-33
|16
|33.3
|14
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|31.3
|15
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|31.3
|16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|29.2
| 17
Зона вылета
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|27.1
| 18
Зона вылета
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|27.1
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|22.9
| 20
Зона вылета
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|16.7