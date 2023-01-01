01:30 ()
Свернуть список

Лион - Клермон 01 Января прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
01 Января 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Стефани Фраппар (Ле-Плесси-Бушар, Франция)
Лион
Клермон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Клермон, которое состоится 01 Января 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Главные тренеры
      ФранцияЛоран Блан
      ФранцияПаскаль Гастьен
      История личных встреч
      21.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 38 Клермон1 : 2Лион
      22.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 3 Лион3 : 3Клермон
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ16 14 2 0 45-10 44 91.7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс16 11 4 1 26-10 37 77.1
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель16 10 3 3 32-14 33 68.8
      4
      Лига Европы
      		Ренн16 9 4 3 32-17 31 64.6
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Монако16 9 3 4 32-23 30 62.5
      6 Лилль16 9 2 5 29-23 29 60.4
      7 Лорьян16 8 4 4 26-23 28 58.3
      8 Лион16 7 3 6 27-20 24 50.0
      9 Ницца16 5 6 5 15-17 21 43.8
      10 Реймс16 4 8 4 19-22 20 41.7
      11 Клермон16 5 4 7 19-25 19 39.6
      12 Монпелье16 5 2 9 26-29 17 35.4
      13 Тулуза16 4 4 8 21-33 16 33.3
      14 Труа16 3 6 7 26-31 15 31.3
      15 Аяччо16 4 3 9 15-24 15 31.3
      16 Нант16 2 8 6 17-24 14 29.2
      17
      Зона вылета
      		Брест16 3 4 9 18-32 13 27.1
      18
      Зона вылета
      		Осер16 3 4 9 16-34 13 27.1
      19
      Зона вылета
      		Страсбург16 1 8 7 18-28 11 22.9
      20
      Зона вылета
      		Анже16 2 2 12 15-35 8 16.7

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close