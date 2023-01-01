Нант - Осер 01 Января прямая трансляция
Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
01 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Осер, которое состоится 01 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нант
Нант
Осер
Осер
Главные тренеры
|Антуан Комбуаре
|Жан-Марк Фурлан
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|23.01.2018
|Кубок Франции
|1/16 финала
|3 : 4
|17.12.2013
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 0
|30.05.2009
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|2 : 1
|09.08.2008
|Франция - Лига 1
|Тур 1
|2 : 1
|24.02.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|01.10.2006
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|91.7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|16
|11
|4
|1
|26-10
|37
|77.1
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|68.8
| 4
Лига Европы
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|64.6
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|62.5
|6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|60.4
|7
|Лорьян
|16
|8
|4
|4
|26-23
|28
|58.3
|8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|50.0
|9
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|43.8
|10
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|41.7
|11
|Клермон
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|39.6
|12
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|35.4
|13
|Тулуза
|16
|4
|4
|8
|21-33
|16
|33.3
|14
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|31.3
|15
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|31.3
|16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|29.2
| 17
Зона вылета
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|27.1
| 18
Зона вылета
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|27.1
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|22.9
| 20
Зона вылета
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|16.7