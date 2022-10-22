Брентфорд - Ливерпуль 02 Января прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ливерпуль, которое состоится 02 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Томас Франк
|Юрген Клопп
История личных встреч
|16.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 22
|3 : 0
|25.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|3 : 3
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|16
|14
|1
|1
|40-14
|43
|89.6
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|16
|11
|3
|2
|44-16
|36
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|17
|9
|7
|1
|32-11
|34
|66.7
| 4
Лига чемпионов
|Манчестер Юнайтед
|16
|10
|2
|4
|24-20
|32
|66.7
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|17
|9
|3
|5
|33-25
|30
|58.8
|6
|Ливерпуль
|16
|8
|4
|4
|33-19
|28
|58.3
|7
|Фулхэм
|17
|7
|4
|6
|29-27
|25
|49.0
|8
|Челси
|16
|7
|4
|5
|20-18
|25
|52.1
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|16
|7
|3
|6
|28-24
|24
|50.0
|10
|Брентфорд
|17
|5
|8
|4
|27-27
|23
|45.1
|11
|Кристал Пэлас
|16
|6
|4
|6
|17-21
|22
|45.8
|12
|Астон Вилла
|17
|6
|3
|8
|19-25
|21
|41.2
|13
|Лестер Сити
|17
|5
|2
|10
|26-30
|17
|33.3
|14
|Лидс Юнайтед
|16
|4
|4
|8
|23-29
|16
|33.3
|15
|Борнмут
|17
|4
|4
|9
|18-36
|16
|31.4
|16
|Эвертон
|17
|3
|6
|8
|13-20
|15
|29.4
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|4
|2
|11
|13-22
|14
|27.5
| 18
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|17
|3
|5
|9
|12-34
|14
|27.5
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|17
|3
|4
|10
|10-26
|13
|25.5
| 20
Зона вылета
|Саутгемптон
|17
|3
|3
|11
|15-32
|12
|23.5