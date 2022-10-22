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Брентфорд - Ливерпуль 02 Января прямая трансляция

Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
02 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия)
Брентфорд
Ливерпуль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Ливерпуль, которое состоится 02 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брентфорд
      Лондон
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Главные тренеры
      ДанияТомас Франк
      ГерманияЮрген Клопп
      История личных встреч
      16.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 22 Ливерпуль3 : 0Брентфорд
      25.09.2021 Англия - Премьер-лига Тур 6 Брентфорд3 : 3Ливерпуль
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал16 14 1 1 40-14 43 89.6
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити16 11 3 2 44-16 36 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед17 9 7 1 32-11 34 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед16 10 2 4 24-20 32 66.7
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур17 9 3 5 33-25 30 58.8
      6 Ливерпуль16 8 4 4 33-19 28 58.3
      7 Фулхэм17 7 4 6 29-27 25 49.0
      8 Челси16 7 4 5 20-18 25 52.1
      9 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 3 6 28-24 24 50.0
      10 Брентфорд17 5 8 4 27-27 23 45.1
      11 Кристал Пэлас16 6 4 6 17-21 22 45.8
      12 Астон Вилла17 6 3 8 19-25 21 41.2
      13 Лестер Сити17 5 2 10 26-30 17 33.3
      14 Лидс Юнайтед16 4 4 8 23-29 16 33.3
      15 Борнмут17 4 4 9 18-36 16 31.4
      16 Эвертон17 3 6 8 13-20 15 29.4
      17 Вест Хэм Юнайтед17 4 2 11 13-22 14 27.5
      18
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест17 3 5 9 12-34 14 27.5
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон17 3 4 10 10-26 13 25.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон17 3 3 11 15-32 12 23.5

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