Страсбург - Труа 02 Января прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
02 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Труа, которое состоится 02 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Труа
Труа
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Брюно Ирл
|Клод Робен
|Патрик Киснорбо
История личных встреч
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 32
|1 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 3
|1 : 1
|11.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 25
|2 : 1
|04.11.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 12
|3 : 0
|07.02.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|4 : 0
|12.09.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|78.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|68.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|64.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|64.6
|6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|60.8
|7
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|60.4
|8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|47.1
|9
|Клермон
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|43.1
|10
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|43.8
|11
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|41.7
|12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|37.3
|13
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|35.4
|14
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|33.3
|15
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|31.3
|16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|29.4
| 17
Зона вылета
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|25.5
| 18
Зона вылета
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|25.5
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|22.9
| 20
Зона вылета
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|15.7