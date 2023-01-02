Лилль - Реймс 02 Января прямая трансляция
02 Января 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Реймс, которое состоится 02 Января 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лилль
Лилль
Реймс
Реймс
Главные тренеры
|Паулу Фонсека
|Оскар Гарсия
|Уильям Стилл
История личных встреч
|20.04.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 33
|2 : 1
|22.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|2 : 1
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|2 : 1
|30.08.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 2
|0 : 1
|01.09.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|2 : 0
|07.04.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 1
|09.12.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 1
|05.03.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 29
|2 : 0
|25.09.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|1 : 0
|04.04.2015
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|86.3
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|78.4
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|68.8
| 4
Лига Европы
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|64.7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|64.6
|6
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|60.8
|7
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|60.4
|8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|47.1
|9
|Клермон
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|43.1
|10
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|43.8
|11
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|41.7
|12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|37.3
|13
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|35.4
|14
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|33.3
|15
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|31.3
|16
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|29.4
| 17
Зона вылета
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|25.5
| 18
Зона вылета
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|25.5
| 19
Зона вылета
|Страсбург
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|22.9
| 20
Зона вылета
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|15.7