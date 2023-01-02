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Лилль - Реймс 02 Января прямая трансляция

02 Января 2023 года в 19:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 17-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
Лилль
Реймс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Реймс, которое состоится 02 Января 2023 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лилль
      Лилль
      Реймс
      Реймс
      Главные тренеры
      ПортугалияПаулу Фонсека
      ИспанияОскар Гарсия
      БельгияУильям Стилл
      История личных встреч
      20.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 33 Реймс2 : 1Лилль
      22.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль2 : 1Реймс
      17.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 20 Лилль2 : 1Реймс
      30.08.2020 Франция - Лига 1 Тур 2 Реймс0 : 1Лилль
      01.09.2019 Франция - Лига 1 Тур 4 Реймс2 : 0Лилль
      07.04.2019 Франция - Лига 1 Тур 31 Реймс1 : 1Лилль
      09.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 17 Лилль1 : 1Реймс
      05.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 29 Лилль2 : 0Реймс
      25.09.2015 Франция - Лига 1 Тур 8 Реймс1 : 0Лилль
      04.04.2015 Франция - Лига 1 Тур 31 Лилль3 : 1Реймс
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ17 14 2 1 46-13 44 86.3
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс17 12 4 1 29-11 40 78.4
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Марсель16 10 3 3 32-14 33 68.8
      4
      Лига Европы
      		Монако17 10 3 4 33-23 33 64.7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Ренн16 9 4 3 32-17 31 64.6
      6 Лорьян17 9 4 4 28-24 31 60.8
      7 Лилль16 9 2 5 29-23 29 60.4
      8 Лион17 7 3 7 27-21 24 47.1
      9 Клермон17 6 4 7 20-25 22 43.1
      10 Ницца16 5 6 5 15-17 21 43.8
      11 Реймс16 4 8 4 19-22 20 41.7
      12 Тулуза17 5 4 8 23-33 19 37.3
      13 Монпелье16 5 2 9 26-29 17 35.4
      14 Нант17 3 8 6 18-24 17 33.3
      15 Труа16 3 6 7 26-31 15 31.3
      16 Аяччо17 4 3 10 15-26 15 29.4
      17
      Зона вылета
      		Брест17 3 4 10 18-33 13 25.5
      18
      Зона вылета
      		Осер17 3 4 10 16-35 13 25.5
      19
      Зона вылета
      		Страсбург16 1 8 7 18-28 11 22.9
      20
      Зона вылета
      		Анже17 2 2 13 16-37 8 15.7

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