01:11 ()
Свернуть список

Эвертон - Брайтон 03 Января прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
03 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем, Вест-Мидленд, Англия)
Эвертон
Брайтон энд Хоув Альбион

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Брайтон энд Хоув Альбион, которое состоится 03 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эвертон
      Ливерпуль
      Брайтон энд Хоув Альбион
      Брайтон энд Хоув
      Главные тренеры
      АнглияФрэнк Лэмпард
      УэльсЭндрю Крофтс (и.о.)
      ИталияРоберто де Дзерби
      История личных встреч
      02.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 21 Эвертон2 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
      28.08.2021 Англия - Премьер-лига Тур 3 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Эвертон
      12.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Брайтон энд Хоув Альбион0 : 0Эвертон
      03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Эвертон4 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
      11.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 22 Эвертон1 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      26.10.2019 Англия - Премьер-лига Тур 10 Брайтон энд Хоув Альбион3 : 2Эвертон
      29.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 0Эвертон
      03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Эвертон3 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
      10.03.2018 Англия - Премьер-лига Тур 30 Эвертон2 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
      15.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 8 Брайтон энд Хоув Альбион1 : 1Эвертон
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал16 14 1 1 40-14 43 89.6
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити16 11 3 2 44-16 36 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед17 9 7 1 32-11 34 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед16 10 2 4 24-20 32 66.7
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур17 9 3 5 33-25 30 58.8
      6 Ливерпуль17 8 4 5 34-22 28 54.9
      7 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      8 Фулхэм17 7 4 6 29-27 25 49.0
      9 Челси16 7 4 5 20-18 25 52.1
      10 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 3 6 28-24 24 50.0
      11 Кристал Пэлас16 6 4 6 17-21 22 45.8
      12 Астон Вилла17 6 3 8 19-25 21 41.2
      13 Лестер Сити17 5 2 10 26-30 17 33.3
      14 Лидс Юнайтед16 4 4 8 23-29 16 33.3
      15 Борнмут17 4 4 9 18-36 16 31.4
      16 Эвертон17 3 6 8 13-20 15 29.4
      17 Вест Хэм Юнайтед17 4 2 11 13-22 14 27.5
      18
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест17 3 5 9 12-34 14 27.5
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон17 3 4 10 10-26 13 25.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон17 3 3 11 15-32 12 23.5

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close