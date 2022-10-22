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Манчестер Юнайтед - Борнмут 03 Января прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
03 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Манчестер Юнайтед
Борнмут

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Борнмут, которое состоится 03 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Борнмут
      Борнмут
      Главные тренеры
      НидерландыЭрик тен Хаг
      АнглияСкотт Паркер
      История личных встреч
      04.07.2020 Англия - Премьер-лига Тур 33 Манчестер Юнайтед5 : 2Борнмут
      02.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 11 Борнмут1 : 0Манчестер Юнайтед
      30.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 20 Манчестер Юнайтед4 : 1Борнмут
      03.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 11 Борнмут1 : 2Манчестер Юнайтед
      18.04.2018 Англия - Премьер-лига Тур 35 Борнмут0 : 2Манчестер Юнайтед
      13.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 17 Манчестер Юнайтед1 : 0Борнмут
      04.03.2017 Англия - Премьер-лига Тур 27 Манчестер Юнайтед1 : 1Борнмут
      14.08.2016 Англия - Премьер-лига Тур 1 Борнмут1 : 3Манчестер Юнайтед
      17.05.2016 Англия - Премьер-лига Тур 38 Манчестер Юнайтед3 : 1Борнмут
      12.12.2015 Англия - Премьер-лига Тур 16 Борнмут2 : 1Манчестер Юнайтед
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал16 14 1 1 40-14 43 89.6
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити16 11 3 2 44-16 36 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед17 9 7 1 32-11 34 66.7
      4
      Лига чемпионов
      		Манчестер Юнайтед16 10 2 4 24-20 32 66.7
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур17 9 3 5 33-25 30 58.8
      6 Ливерпуль17 8 4 5 34-22 28 54.9
      7 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
      8 Фулхэм17 7 4 6 29-27 25 49.0
      9 Челси16 7 4 5 20-18 25 52.1
      10 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 3 6 28-24 24 50.0
      11 Кристал Пэлас16 6 4 6 17-21 22 45.8
      12 Астон Вилла17 6 3 8 19-25 21 41.2
      13 Лестер Сити17 5 2 10 26-30 17 33.3
      14 Лидс Юнайтед16 4 4 8 23-29 16 33.3
      15 Борнмут17 4 4 9 18-36 16 31.4
      16 Эвертон17 3 6 8 13-20 15 29.4
      17 Вест Хэм Юнайтед17 4 2 11 13-22 14 27.5
      18
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест17 3 5 9 12-34 14 27.5
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон17 3 4 10 10-26 13 25.5
      20
      Зона вылета
      		Саутгемптон17 3 3 11 15-32 12 23.5

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