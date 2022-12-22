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Эспаньол - Сельта 03 Января прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
03 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Кубок Испании, 3-й раунд
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Сельта, которое состоится 03 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

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