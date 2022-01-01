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Астон Вилла - Вулверхэмптон 04 Января прямая трансляция

Стадион: Вилла Парк (Бирмингем, Англия), вместимость: 42788
04 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Астон Вилла
Вулверхэмптон

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астон Вилла - Вулверхэмптон, которое состоится 04 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Вилла Парк (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Астон Вилла
Бирмингем
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Португалия Бруну Лаже
Испания Хулен Лопетеги
История личных встреч
02.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 31 Вулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
16.10.2021 Англия - Премьер-лига Тур 8 Астон Вилла2 : 3Вулверхэмптон
06.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Астон Вилла0 : 0Вулверхэмптон
12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон0 : 1Астон Вилла
27.06.2020 Англия - Премьер-лига Тур 32 Астон Вилла0 : 1Вулверхэмптон
10.11.2019 Англия - Премьер-лига Тур 12 Вулверхэмптон2 : 1Астон Вилла
30.10.2019 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Астон Вилла2 : 1Вулверхэмптон
10.03.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 37 Астон Вилла4 : 1Вулверхэмптон
14.10.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Вулверхэмптон2 : 0Астон Вилла
14.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 26 Вулверхэмптон1 : 0Астон Вилла
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Арсенал16 14 1 1 40-14 43 89.6
2
Лига чемпионов
Манчестер Сити16 11 3 2 44-16 36 75.0
3
Лига чемпионов
Ньюкасл Юнайтед17 9 7 1 32-11 34 66.7
4
Лига чемпионов
Манчестер Юнайтед16 10 2 4 24-20 32 66.7
5
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур17 9 3 5 33-25 30 58.8
6 Ливерпуль17 8 4 5 34-22 28 54.9
7 Брентфорд18 6 8 4 30-28 26 48.1
8 Фулхэм17 7 4 6 29-27 25 49.0
9 Челси16 7 4 5 20-18 25 52.1
10 Брайтон энд Хоув Альбион16 7 3 6 28-24 24 50.0
11 Кристал Пэлас16 6 4 6 17-21 22 45.8
12 Астон Вилла17 6 3 8 19-25 21 41.2
13 Лестер Сити17 5 2 10 26-30 17 33.3
14 Лидс Юнайтед16 4 4 8 23-29 16 33.3
15 Борнмут17 4 4 9 18-36 16 31.4
16 Эвертон17 3 6 8 13-20 15 29.4
17 Вест Хэм Юнайтед17 4 2 11 13-22 14 27.5
18
Зона вылета
Ноттингем Форест17 3 5 9 12-34 14 27.5
19
Зона вылета
Вулверхэмптон17 3 4 10 10-26 13 25.5
20
Зона вылета
Саутгемптон17 3 3 11 15-32 12 23.5

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