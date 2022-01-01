Специя - Аталанта 04 Января прямая трансляция
Стадион: Альберто Пикко (Специя, Италия), вместимость: 10336
04 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Антонио Джуа (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Специя - Аталанта, которое состоится 04 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Альберто Пикко (Специя, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Специя
Специя
Аталанта
Бергамо
Главные тренеры
|Лука Готти
|Джан Пьеро Гасперини
История личных встреч
|08.05.2022
|Италия - Серия А
|Тур 36
|1 : 3
|20.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 13
|5 : 2
|12.03.2021
|Италия - Серия А
|Тур 27
|3 : 1
|21.11.2020
|Италия - Серия А
|Тур 8
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|15
|13
|2
|0
|37-12
|41
|91.1
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|15
|10
|3
|2
|29-15
|33
|73.3
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|15
|9
|4
|2
|24-7
|31
|68.9
| 4
Лига чемпионов
|Лацио
|15
|9
|3
|3
|26-11
|30
|66.7
| 5
Лига Европы
|Интер М
|15
|10
|0
|5
|34-22
|30
|66.7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Аталанта
|15
|8
|3
|4
|22-15
|27
|60.0
|7
|Рома
|15
|8
|3
|4
|18-14
|27
|60.0
|8
|Удинезе
|15
|6
|6
|3
|24-17
|24
|53.3
|9
|Торино
|15
|6
|3
|6
|16-17
|21
|46.7
|10
|Болонья
|15
|5
|4
|6
|20-25
|19
|42.2
|11
|Фиорентина
|15
|5
|4
|6
|18-20
|19
|42.2
|12
|Салернитана
|15
|4
|5
|6
|19-24
|17
|37.8
|13
|Эмполи
|15
|4
|5
|6
|12-19
|17
|37.8
|14
|Монца
|15
|5
|1
|9
|16-22
|16
|35.6
|15
|Сассуоло
|15
|4
|4
|7
|15-22
|16
|35.6
|16
|Лечче
|15
|3
|6
|6
|14-17
|15
|33.3
|17
|Специя
|15
|3
|4
|8
|14-26
|13
|28.9
| 18
Зона вылета
|Кремонезе
|15
|0
|7
|8
|11-26
|7
|15.6
| 19
Зона вылета
|Сампдория
|15
|1
|3
|11
|6-27
|6
|13.3
| 20
Зона вылета
|Верона
|15
|1
|2
|12
|12-29
|5
|11.1