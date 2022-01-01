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Торино - Верона 04 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
04 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Италия - Серия А, 16-й тур
Главный судья: Федерико Дионизи (Италия)
Торино
Верона

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Верона, которое состоится 04 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Верона
Верона
Главные тренеры
Хорватия Иван Юрич
Италия Габриэле Чоффи
История личных встреч
14.05.2022 Италия - Серия А Тур 37 Верона0 : 1Торино
19.12.2021 Италия - Серия А Тур 18 Торино1 : 0Верона
09.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Верона1 : 1Торино
06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Торино1 : 1Верона
22.07.2020 Италия - Серия А Тур 35 Торино1 : 1Верона
15.12.2019 Италия - Серия А Тур 16 Верона3 : 3Торино
25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Верона2 : 1Торино
01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Торино2 : 2Верона
31.01.2016 Италия - Серия А Тур 22 Торино0 : 0Верона
13.09.2015 Италия - Серия А Тур 3 Верона2 : 2Торино
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Наполи15 13 2 0 37-12 41 91.1
2
Лига чемпионов
Милан15 10 3 2 29-15 33 73.3
3
Лига чемпионов
Ювентус15 9 4 2 24-7 31 68.9
4
Лига чемпионов
Лацио15 9 3 3 26-11 30 66.7
5
Лига Европы
Интер М15 10 0 5 34-22 30 66.7
6
Квалификация Лиги конференций
Аталанта15 8 3 4 22-15 27 60.0
7 Рома15 8 3 4 18-14 27 60.0
8 Удинезе15 6 6 3 24-17 24 53.3
9 Торино15 6 3 6 16-17 21 46.7
10 Болонья15 5 4 6 20-25 19 42.2
11 Фиорентина15 5 4 6 18-20 19 42.2
12 Салернитана15 4 5 6 19-24 17 37.8
13 Эмполи15 4 5 6 12-19 17 37.8
14 Монца15 5 1 9 16-22 16 35.6
15 Сассуоло15 4 4 7 15-22 16 35.6
16 Лечче15 3 6 6 14-17 15 33.3
17 Специя15 3 4 8 14-26 13 28.9
18
Зона вылета
Кремонезе15 0 7 8 11-26 7 15.6
19
Зона вылета
Сампдория15 1 3 11 6-27 6 13.3
20
Зона вылета
Верона15 1 2 12 12-29 5 11.1

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