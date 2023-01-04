Овьедо - Атлетико М 04 Января прямая трансляция
Стадион: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания), вместимость: 30500
04 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Алехандро Муньис Руис (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Овьедо - Атлетико М, которое состоится 04 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Нуэво Карлос Тартьере (Овьедо, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Овьедо
Овьедо
Атлетико М
Мадрид
Главные тренеры
|Альваро Сервера
|Диего Симеоне
Турнирная таблица
1-й раунд
| Фуэнтес
Осасуна
|1 : 4
| Барбадас
Вальядолид
|0 : 2
| Манакор
ФК Андорра
|1 : 3
| Олот
Леванте
|0 : 4
| Гихуэло
Депортиво
|2 : 0
| Атлетико Сагунто
Аморебьета
|1 : 0 ДВ
| Навалькарнеро
УД Логроньес
|1 : 3 ДВ
| Гвадалахара
Понферрадина
|2 : 1
| Утрера
Сеута
|0 : 1
| Сестао Ривер
Расинг Ф
|1 : 0
| Расинг Риоха
Химнастик
|0 : 2
| Аренас
Луго
|1 : 0
| Герника
Леганес
|0 : 0 6 : 5
| Беасайн
Спортинг Хихон
|2 : 3 ДВ
| Уэтор Тахар
Альбасете
|0 : 3
| Алькора
Эльче
|0 : 3
| Аутоль
Мальорка
|0 : 6
| Кория
Фуэнлабрада
|2 : 0
| Касереньо
Кордова
|3 : 0
| Кристо Атлетико
Ивиса
|0 : 2
| Ринкон
Эспаньол
|0 : 3
| Санта-Амалия
Вильярреал
|0 : 9
| Альмасан
Атлетико М
|0 : 2
| Ибиса Ислас Питиусас
Райо Махадаонда
|3 : 1
| Эркулес
Ла-Нусия
|2 : 4 ДВ
| Атлетико Пасо
Мурсия
|1 : 1 3 : 2
| Унион Адарве
Линарес
|1 : 2
| Пенья Депортива
Малага
|1 : 1 7 : 8
| Арнедо
Атлетико Балеарес
|1 : 1 4 : 3
| Манреса
Понтеведра
|1 : 3
| Рекреативо
Бургос
|0 : 0 3 : 4
| Хувентуд Торремолинос
Уэска
|2 : 2 4 : 2
| Химнастика Торрелавега
Овьедо
|2 : 3 ДВ
| Альфаро
Картахена
|0 : 1
| Леалтад
Тенерифе
|0 : 2
| Вименор
Мирандес
|0 : 2
| Лас Розас
Эйбар
|0 : 3
| Кинтанар дель Рей
Жирона
|1 : 2 ДВ
| Мольерусса
Райо Вальекано
|1 : 3
| Дьосесано
Сарагоса
|1 : 0
| Веларде
Севилья
|0 : 2
| Альгар
Сельта
|1 : 6
| Сирбонеро
Интерсити
|0 : 1
| Теруэль
Лас-Пальмас
|0 : 1
| Еклано
Гранада
|2 : 3
| Сан Хуан
Нумансия
|0 : 2
| Оуренсе
Алькоркон
|1 : 1 2 : 4
| Коруксо
Эльденсе
|2 : 2 2 : 4
| Утебо
Мерида
|2 : 2 3 : 4
| Льейда
Алавес
|0 : 1
| Сан Роке де Лепе
Хетафе
|2 : 3 ДВ
| Реал Унион
Кадис
|3 : 2
| Касалегас
Реал Сосьедад
|1 : 4
| Арентейро
Альмерия
|2 : 0
| Альсира
Атлетик Б
|0 : 2
2-й раунд
| Гвадалахара
Эльче
|0 : 3
| Дьосесано
Хетафе
|0 : 2
| Интерсити
Мирандес
|2 : 0
| Реал Унион
Мальорка
|0 : 1
| Гихуэло
Вильярреал
|1 : 2 ДВ
| Сестао Ривер
Атлетик Б
|0 : 1
| Алькоркон
Картахена
|1 : 1 2 : 4
| Атлетико Пасо
Эспаньол
|0 : 1
| Нумансия
Спортинг Хихон
|0 : 3
| Леванте
ФК Андорра
|2 : 1
| Атлетико Сагунто
Райо Вальекано
|0 : 0 1 : 3
| Мерида
Алавес
|0 : 1
| Ибиса Ислас Питиусас
Эйбар
|1 : 0
| УД Логроньес
Альбасете
|0 : 0 4 : 3
| Аренас
Вальядолид
|1 : 5
| Хувентуд Торремолинос
Севилья
|0 : 3
| Арнедо
Осасуна
|1 : 3
| Кория
Реал Сосьедад
|0 : 5
| Сеута
Ивиса
|3 : 2
| Понтеведра
Тенерифе
|2 : 1
| Касереньо
Жирона
|2 : 1
| Герника
Сельта
|0 : 3
| Линарес
Расинг
|1 : 0
| Эльденсе
Бургос
|1 : 0
| Химнастик
Малага
|2 : 1
| Арентейро
Атлетико М
|1 : 3
| Ла-Нусия
Лас-Пальмас
|0 : 0 6 : 5
| Овьедо
Гранада
|1 : 0
1/16 финала
| Ла-Нусия
Валенсия
|03.01
| Картахена
Вильярреал
|03.01
| Эспаньол
Сельта
|03.01
| Касереньо
Реал Мадрид
|03.01
| Леванте
Хетафе
|03.01
| Спортинг Хихон
Райо Вальекано
|03.01
| Сеута
Эльче
|03.01
| УД Логроньес
Реал Сосьедад
|04.01
| Линарес
Севилья
|04.01
| Понтеведра
Мальорка
|04.01
| Овьедо
Атлетико М
|04.01
| Интерсити
Барселона
|04.01
| Алавес
Вальядолид
|04.01
| Химнастик
Осасуна
|05.01
| Ибиса Ислас Питиусас
Бетис
|05.01
| Эльденсе
Атлетик Б
|05.01