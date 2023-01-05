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Ибиса Ислас Питиусас - Бетис 05 Января прямая трансляция

Стадион: Кан Миссес - Пауэр Электроник (Ивиса, Испания), вместимость: 6500
05 Января 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Испании, 1/16 финала
Главный судья: Хавьер Иглесиас Вильянуэва (Испания)
Ибиса Ислас Питиусас
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ибиса Ислас Питиусас - Бетис, которое состоится 05 Января 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Испании, 1/16 финала, оно проводится на стадионе: Кан Миссес - Пауэр Электроник (Ивиса, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ибиса Ислас Питиусас
      Ибица
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияРауль Гарридо
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Фуэнтес
      Осасуна
      		1 : 4
      Барбадас
      Вальядолид
      		0 : 2
      Манакор
      ФК Андорра
      		1 : 3
      Олот
      Леванте
      		0 : 4
      Гихуэло
      Депортиво
      		2 : 0
      Атлетико Сагунто
      Аморебьета
      		1 : 0 ДВ
      Навалькарнеро
      УД Логроньес
      		1 : 3 ДВ
      Гвадалахара
      Понферрадина
      		2 : 1
      Утрера
      Сеута
      		0 : 1
      Сестао Ривер
      Расинг Ф
      		1 : 0
      Расинг Риоха
      Химнастик
      		0 : 2
      Аренас
      Луго
      		1 : 0
      Герника
      Леганес
      		0 : 0 6 : 5
      Беасайн
      Спортинг Хихон
      		2 : 3 ДВ
      Уэтор Тахар
      Альбасете
      		0 : 3
      Алькора
      Эльче
      		0 : 3
      Аутоль
      Мальорка
      		0 : 6
      Кория
      Фуэнлабрада
      		2 : 0
      Касереньо
      Кордова
      		3 : 0
      Кристо Атлетико
      Ивиса
      		0 : 2
      Ринкон
      Эспаньол
      		0 : 3
      Санта-Амалия
      Вильярреал
      		0 : 9
      Альмасан
      Атлетико М
      		0 : 2
      Ибиса Ислас Питиусас
      Райо Махадаонда
      		3 : 1
      Эркулес
      Ла-Нусия
      		2 : 4 ДВ
      Атлетико Пасо
      Мурсия
      		1 : 1 3 : 2
      Унион Адарве
      Линарес
      		1 : 2
      Пенья Депортива
      Малага
      		1 : 1 7 : 8
      Арнедо
      Атлетико Балеарес
      		1 : 1 4 : 3
      Манреса
      Понтеведра
      		1 : 3
      Рекреативо
      Бургос
      		0 : 0 3 : 4
      Хувентуд Торремолинос
      Уэска
      		2 : 2 4 : 2
      Химнастика Торрелавега
      Овьедо
      		2 : 3 ДВ
      Альфаро
      Картахена
      		0 : 1
      Леалтад
      Тенерифе
      		0 : 2
      Вименор
      Мирандес
      		0 : 2
      Лас Розас
      Эйбар
      		0 : 3
      Кинтанар дель Рей
      Жирона
      		1 : 2 ДВ
      Мольерусса
      Райо Вальекано
      		1 : 3
      Дьосесано
      Сарагоса
      		1 : 0
      Веларде
      Севилья
      		0 : 2
      Альгар
      Сельта
      		1 : 6
      Сирбонеро
      Интерсити
      		0 : 1
      Теруэль
      Лас-Пальмас
      		0 : 1
      Еклано
      Гранада
      		2 : 3
      Сан Хуан
      Нумансия
      		0 : 2
      Оуренсе
      Алькоркон
      		1 : 1 2 : 4
      Коруксо
      Эльденсе
      		2 : 2 2 : 4
      Утебо
      Мерида
      		2 : 2 3 : 4
      Льейда
      Алавес
      		0 : 1
      Сан Роке де Лепе
      Хетафе
      		2 : 3 ДВ
      Реал Унион
      Кадис
      		3 : 2
      Касалегас
      Реал Сосьедад
      		1 : 4
      Арентейро
      Альмерия
      		2 : 0
      Альсира
      Атлетик Б
      		0 : 2
      2-й раунд
      Гвадалахара
      Эльче
      		0 : 3
      Дьосесано
      Хетафе
      		0 : 2
      Интерсити
      Мирандес
      		2 : 0
      Реал Унион
      Мальорка
      		0 : 1
      Гихуэло
      Вильярреал
      		1 : 2 ДВ
      Сестао Ривер
      Атлетик Б
      		0 : 1
      Алькоркон
      Картахена
      		1 : 1 2 : 4
      Атлетико Пасо
      Эспаньол
      		0 : 1
      Нумансия
      Спортинг Хихон
      		0 : 3
      Леванте
      ФК Андорра
      		2 : 1
      Атлетико Сагунто
      Райо Вальекано
      		0 : 0 1 : 3
      Мерида
      Алавес
      		0 : 1
      Ибиса Ислас Питиусас
      Эйбар
      		1 : 0
      УД Логроньес
      Альбасете
      		0 : 0 4 : 3
      Аренас
      Вальядолид
      		1 : 5
      Хувентуд Торремолинос
      Севилья
      		0 : 3
      Арнедо
      Осасуна
      		1 : 3
      Кория
      Реал Сосьедад
      		0 : 5
      Сеута
      Ивиса
      		3 : 2
      Понтеведра
      Тенерифе
      		2 : 1
      Касереньо
      Жирона
      		2 : 1
      Герника
      Сельта
      		0 : 3
      Линарес
      Расинг
      		1 : 0
      Эльденсе
      Бургос
      		1 : 0
      Химнастик
      Малага
      		2 : 1
      Арентейро
      Атлетико М
      		1 : 3
      Ла-Нусия
      Лас-Пальмас
      		0 : 0 6 : 5
      Овьедо
      Гранада
      		1 : 0
      1/16 финала
      Ла-Нусия
      Валенсия
      		0 : 3
      Картахена
      Вильярреал
      		1 : 5
      Эспаньол
      Сельта
      		3 : 1 ДВ
      Касереньо
      Реал Мадрид
      		0 : 1
      Леванте
      Хетафе
      		3 : 2
      Спортинг Хихон
      Райо Вальекано
      		2 : 0
      Сеута
      Эльче
      		1 : 0
      УД Логроньес
      Реал Сосьедад
      		0 : 1
      Линарес
      Севилья
      		0 : 5
      Понтеведра
      Мальорка
      		0 : 2 ДВ
      Овьедо
      Атлетико М
      		0 : 2
      Интерсити
      Барселона
      		3 : 4 ДВ
      Алавес
      Вальядолид
      		1 : 0
      Химнастик
      Осасуна
      		05.01
      Ибиса Ислас Питиусас
      Бетис
      		05.01
      Эльденсе
      Атлетик Б
      		05.01

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