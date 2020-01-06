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Валенсия - Кадис 06 Января прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
06 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Пабло Гонсалес Фуэртес (Испания)
Валенсия
Кадис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Кадис, которое состоится 06 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Валенсия
      Валенсия
      Кадис
      Кадис
      Главные тренеры
      ИталияДженнаро Гаттузо
      ИспанияСерхио Гонсалес
      История личных встреч
      03.04.2022 Испания - Примера Тур 30 Валенсия0 : 0Кадис
      02.02.2022 Кубок Испании 1/4 финала Валенсия2 : 1Кадис
      02.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Кадис0 : 0Валенсия
      04.04.2021 Испания - Примера Тур 29 Кадис2 : 1Валенсия
      04.01.2021 Испания - Примера Тур 17 Валенсия1 : 1Кадис
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид15 12 2 1 35-14 38 84.4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона15 12 2 1 34-6 38 84.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад15 9 2 4 21-17 29 64.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
      7 Вильярреал15 7 3 5 17-11 24 53.3
      8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
      9 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
      10 Мальорка15 5 4 6 13-15 19 42.2
      11 Валенсия15 5 4 6 23-17 19 42.2
      12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
      13 Альмерия15 5 2 8 17-23 17 37.8
      14 Вальядолид15 5 2 8 13-23 17 37.8
      15 Хетафе15 4 5 6 14-20 17 37.8
      16 Эспаньол15 2 7 6 17-23 13 28.9
      17 Сельта15 3 4 8 15-27 13 28.9
      18
      Зона вылета
      		Севилья15 2 6 7 14-23 12 26.7
      19
      Зона вылета
      		Кадис15 2 6 7 10-27 12 26.7
      20
      Зона вылета
      		Эльче15 0 4 11 10-33 4 8.9

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