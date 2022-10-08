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Бенфика - Портимоненсе 06 Января прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
06 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
Бенфика
Портимоненсе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Портимоненсе, которое состоится 06 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Портимоненсе
      Портиман
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияПаулу Сержиу
      История личных встреч
      05.03.2022 Португалия - Примейра Тур 25 Портимоненсе1 : 2Бенфика
      03.10.2021 Португалия - Примейра Тур 8 Бенфика0 : 1Портимоненсе
      22.04.2021 Португалия - Примейра Тур 28 Портимоненсе1 : 5Бенфика
      29.12.2020 Португалия - Примейра Тур 11 Бенфика2 : 1Портимоненсе
      10.06.2020 Португалия - Примейра Тур 26 Портимоненсе2 : 2Бенфика
      30.10.2019 Португалия - Примейра Тур 9 Бенфика4 : 0Портимоненсе
      04.05.2019 Португалия - Примейра Тур 32 Бенфика5 : 1Портимоненсе
      02.01.2019 Португалия - Примейра Тур 15 Портимоненсе2 : 0Бенфика
      10.02.2018 Португалия - Примейра Тур 22 Портимоненсе1 : 3Бенфика
      20.12.2017 Португалия - Кубок лиги Группа A. Тур 2 Бенфика2 : 2Портимоненсе
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1 Бенфика14 12 1 1 37-10 37 88.1
      2 Брага15 11 1 3 36-12 34 75.6
      3 Порту14 10 2 2 36-10 32 76.2
      4 Спортинг13 9 1 3 29-13 28 71.8
      5 Каза Пия14 8 2 4 15-11 26 61.9
      6 Витория Гимарайнш14 7 2 5 14-16 23 54.8
      7 Риу Аве14 5 4 5 17-19 19 45.2
      8 Портимоненсе14 6 1 7 13-16 19 45.2
      9 Арока14 5 4 5 15-24 19 45.2
      10 Визела14 5 3 6 14-13 18 42.9
      11 Боавишта13 5 2 6 14-23 17 43.6
      12 Эшторил13 4 4 5 14-18 16 41.0
      13 Шавиш13 4 4 5 11-18 16 41.0
      14 Фамаликан14 4 2 8 13-18 14 33.3
      15 Санта-Клара15 3 4 8 11-18 13 28.9
      16 Жил Висенте14 3 3 8 12-21 12 28.6
      17 Маритиму14 1 4 9 9-28 7 16.7
      18 Пасуш де Феррейра14 0 2 12 7-29 2 4.8

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