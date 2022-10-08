Бенфика - Портимоненсе 06 Января прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
06 Января 2023 года в 22:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Витор Феррейра (Португалия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Портимоненсе, которое состоится 06 Января 2023 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|05.03.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 25
|1 : 2
|03.10.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 8
|0 : 1
|22.04.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 28
|1 : 5
|29.12.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 11
|2 : 1
|10.06.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 26
|2 : 2
|30.10.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 9
|4 : 0
|04.05.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|5 : 1
|02.01.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 0
|10.02.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|1 : 3
|20.12.2017
|Португалия - Кубок лиги
|Группа A. Тур 2
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
|1
|Бенфика
|14
|12
|1
|1
|37-10
|37
|88.1
|2
|Брага
|15
|11
|1
|3
|36-12
|34
|75.6
|3
|Порту
|14
|10
|2
|2
|36-10
|32
|76.2
|4
|Спортинг
|13
|9
|1
|3
|29-13
|28
|71.8
|5
|Каза Пия
|14
|8
|2
|4
|15-11
|26
|61.9
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|7
|2
|5
|14-16
|23
|54.8
|7
|Риу Аве
|14
|5
|4
|5
|17-19
|19
|45.2
|8
|Портимоненсе
|14
|6
|1
|7
|13-16
|19
|45.2
|9
|Арока
|14
|5
|4
|5
|15-24
|19
|45.2
|10
|Визела
|14
|5
|3
|6
|14-13
|18
|42.9
|11
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14-23
|17
|43.6
|12
|Эшторил
|13
|4
|4
|5
|14-18
|16
|41.0
|13
|Шавиш
|13
|4
|4
|5
|11-18
|16
|41.0
|14
|Фамаликан
|14
|4
|2
|8
|13-18
|14
|33.3
|15
|Санта-Клара
|15
|3
|4
|8
|11-18
|13
|28.9
|16
|Жил Висенте
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|28.6
|17
|Маритиму
|14
|1
|4
|9
|9-28
|7
|16.7
|18
|Пасуш де Феррейра
|14
|0
|2
|12
|7-29
|2
|4.8