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Халл Сити - Фулхэм 07 Января прямая трансляция

Стадион: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия), вместимость: 25586
07 Января 2023 года в 18:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Главный судья: Джошуа Смит (Англия)
Халл Сити
Фулхэм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Халл Сити - Фулхэм, которое состоится 07 Января 2023 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Кингстон Коммуникейшн (Кингстон-апон-Халл, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Халл Сити
      Кингстон-апон-Халл
      Фулхэм
      Лондон
      История личных встреч
      12.02.2022 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 32 Халл Сити0 : 1Фулхэм
      21.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 4 Фулхэм2 : 0Халл Сити
      11.01.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Халл Сити0 : 1Фулхэм
      02.11.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 15 Фулхэм0 : 3Халл Сити
      30.12.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Халл Сити2 : 2Фулхэм
      13.09.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 7 Фулхэм2 : 1Халл Сити
      29.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Фулхэм4 : 1Халл Сити
      23.01.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 28 Фулхэм0 : 1Халл Сити
      19.08.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Халл Сити2 : 1Фулхэм
      26.04.2014 Англия - Премьер-лига Тур 36 Фулхэм2 : 2Халл Сити
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Шеффилд Уэнсдей
      Моркам
      		2 : 0
      Херефорд
      Портсмут
      		1 : 3
      Саут-Шилдс
      Форест Грин Роверс
      		0 : 2
      Брэдфорд Сити
      Харрогейт Таун
      		0 : 1
      Болтон Уондерерс
      Барнсли
      		1 : 2
      Бёртон Альбион
      Нидхэм Маркет
      		2 : 0
      Мейденхед Юнайтед
      Дагенхэм энд Редбридж
      		0 : 1
      Стокпорт Каунти
      Суиндон Таун
      		4 : 0
      Бристоль Роверс
      Рочдейл
      		1 : 0
      Уиком Уондерерс
      Уолсолл
      		0 : 2
      Барнет
      Челмсфорд Сити
      		1 : 1
      Честерфилд
      Нортгемптон Таун
      		1 : 0
      Кру Александра
      Лейтон Ориент
      		1 : 0
      Барроу
      Мэнсфилд Таун
      		0 : 1
      Чиппенхэм Таун
      Линкольн Сити
      		1 : 0
      Гейтсхед
      Стивенидж
      		2 : 3
      Челтнем Таун
      Элвчёрч
      		1 : 2
      Филд
      Гиллингем
      		1 : 1
      Ньюпорт Каунти
      Колчестер Юнайтед
      		2 : 0
      Милтон-Кинс Донс
      Тонтон Таун
      		6 : 0
      Флитвуд Таун
      Оксфорд Сити
      		3 : 1
      Борхэм Вуд
      Истли
      		3 : 1
      Кроули Таун
      Аккрингтон Стэнли
      		1 : 4
      Питерборо Юнайтед
      Солфорд Сити
      		0 : 0
      Солихалл Мурс
      Хартлпул Юнайтед
      		2 : 2
      Саттон Юнайтед
      Фарнборо
      		0 : 2
      Гримсби Таун
      Плимут Аргайл
      		5 : 1
      Карлайл Юнайтед
      Транмир Роверс
      		2 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Галифакс Таун
      		2 : 1
      Бакстон
      Мертир Таун
      		2 : 0
      Донкастер Роверс
      Кинг Линн Таун
      		0 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Колвилл Таун
      		4 : 1
      Уэймут
      Уимблдон
      		1 : 1
      Шрусбери Таун
      Йорк Сити
      		2 : 1
      Порт Вейл
      Эксетер Сити
      		2 : 3
      Рексем
      Олдхэм Атлетик
      		3 : 0
      Керзон Аштон
      Кембридж Юнайтед
      		0 : 0
      Торки Юнайтед
      Дерби Каунти
      		2 : 2
      Брэкнелл Таун
      Ипсвич Таун
      		0 : 3
      Уокинг
      Оксфорд Юнайтед
      		1 : 2
      1-й раунд. Переигровка
      Челмсфорд Сити
      Барнет
      		0 : 1
      Гиллингем
      Филд
      		1 : 0
      Хартлпул Юнайтед
      Солихалл Мурс
      		1 : 1 4 : 3
      Уимблдон
      Уэймут
      		3 : 1
      Кембридж Юнайтед
      Керзон Аштон
      		0 : 0 4 : 2
      Дерби Каунти
      Торки Юнайтед
      		5 : 0
      Солфорд Сити
      Питерборо Юнайтед
      		0 : 3
      2-й раунд
      Кинг Линн Таун
      Стивенидж
      		0 : 3
      Форест Грин Роверс
      Элвчёрч
      		2 : 1
      Оксфорд Юнайтед
      Эксетер Сити
      		4 : 1
      Шеффилд Уэнсдей
      Мэнсфилд Таун
      		2 : 1
      Уимблдон
      Честерфилд
      		0 : 2
      Кембридж Юнайтед
      Гримсби Таун
      		1 : 2
      Уолсолл
      Карлайл Юнайтед
      		2 : 1
      Портсмут
      Милтон-Кинс Донс
      		3 : 2
      Шрусбери Таун
      Питерборо Юнайтед
      		3 : 1
      Хартлпул Юнайтед
      Харрогейт Таун
      		3 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Стокпорт Каунти
      		2 : 2
      Барнсли
      Кру Александра
      		3 : 0
      Аккрингтон Стэнли
      Барнет
      		1 : 0
      Рексем
      Фарнборо
      		4 : 1
      Дагенхэм энд Редбридж
      Гиллингем
      		1 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Флитвуд Таун
      		0 : 1
      Бёртон Альбион
      Чиппенхэм Таун
      		6 : 1
      Бристоль Роверс
      Борхэм Вуд
      		0 : 2
      Ньюпорт Каунти
      Дерби Каунти
      		1 : 2
      Ипсвич Таун
      Бакстон
      		4 : 0
      2-й раунд. Переигровка
      Стокпорт Каунти
      Чарльтон Атлетик
      		3 : 1
      Гиллингем
      Дагенхэм энд Редбридж
      		3 : 2
      3-й раунд
      Манчестер Юнайтед
      Эвертон
      		06.01
      Тоттенхэм Хотспур
      Портсмут
      		07.01
      Престон Норт Энд
      Хаддерсфилд Таун
      		07.01
      Кристал Пэлас
      Саутгемптон
      		07.01
      Рединг
      Уотфорд
      		07.01
      Гиллингем
      Лестер Сити
      		07.01
      Форест Грин Роверс
      Бирмингем Сити
      		07.01
      Ипсвич Таун
      Ротерхэм Юнайтед
      		07.01
      Миллуолл
      Шеффилд Юнайтед
      		07.01
      Халл Сити
      Фулхэм
      		07.01
      Шрусбери Таун
      Сандерленд
      		07.01
      Блэкпул
      Ноттингем Форест
      		07.01
      Флитвуд Таун
      Куинз Парк Рейнджерс
      		07.01
      Борхэм Вуд
      Аккрингтон Стэнли
      		07.01
      Борнмут
      Бёрнли
      		07.01
      Мидлсбро
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		07.01
      Честерфилд
      Вест Бромвич Альбион
      		07.01
      Лутон Таун
      Уиган Атлетик
      		07.01
      Брентфорд
      Вест Хэм Юнайтед
      		07.01
      Ковентри Сити
      Рексем
      		07.01
      Гримсби Таун
      Бёртон Альбион
      		07.01
      Шеффилд Уэнсдей
      Ньюкасл Юнайтед
      		07.01
      Ливерпуль
      Вулверхэмптон
      		07.01
      Дерби Каунти
      Барнсли
      		08.01
      Бристоль Сити
      Суонси Сити
      		08.01
      Кардифф Сити
      Лидс Юнайтед
      		08.01
      Стокпорт Каунти
      Уолсолл
      		08.01
      Норвич Сити
      Блэкберн Роверс
      		08.01
      Хартлпул Юнайтед
      Сток Сити
      		08.01
      Манчестер Сити
      Челси
      		08.01
      Астон Вилла
      Стивенидж
      		08.01
      Оксфорд Юнайтед
      Арсенал
      		09.01

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