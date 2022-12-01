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Ливерпуль - Вулверхэмптон 07 Января прямая трансляция

Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
07 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
Ливерпуль
Вулверхэмптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 07 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ливерпуль
      Ливерпуль
      Вулверхэмптон
      Вулверхэмптон
      История личных встреч
      22.05.2022 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль3 : 1Вулверхэмптон
      04.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
      15.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 28 Вулверхэмптон0 : 1Ливерпуль
      06.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 11 Ливерпуль4 : 0Вулверхэмптон
      23.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Вулверхэмптон1 : 2Ливерпуль
      29.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Ливерпуль1 : 0Вулверхэмптон
      12.05.2019 Англия - Премьер-лига Тур 38 Ливерпуль2 : 0Вулверхэмптон
      07.01.2019 Кубок Англии 1/32 финала Вулверхэмптон2 : 1Ливерпуль
      21.12.2018 Англия - Премьер-лига Тур 18 Вулверхэмптон0 : 2Ливерпуль
      28.01.2017 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль1 : 2Вулверхэмптон
      Турнирная таблица
      1-й раунд
      Шеффилд Уэнсдей
      Моркам
      		2 : 0
      Херефорд
      Портсмут
      		1 : 3
      Саут-Шилдс
      Форест Грин Роверс
      		0 : 2
      Брэдфорд Сити
      Харрогейт Таун
      		0 : 1
      Болтон Уондерерс
      Барнсли
      		1 : 2
      Бёртон Альбион
      Нидхэм Маркет
      		2 : 0
      Мейденхед Юнайтед
      Дагенхэм энд Редбридж
      		0 : 1
      Стокпорт Каунти
      Суиндон Таун
      		4 : 0
      Бристоль Роверс
      Рочдейл
      		1 : 0
      Уиком Уондерерс
      Уолсолл
      		0 : 2
      Барнет
      Челмсфорд Сити
      		1 : 1
      Честерфилд
      Нортгемптон Таун
      		1 : 0
      Кру Александра
      Лейтон Ориент
      		1 : 0
      Барроу
      Мэнсфилд Таун
      		0 : 1
      Чиппенхэм Таун
      Линкольн Сити
      		1 : 0
      Гейтсхед
      Стивенидж
      		2 : 3
      Челтнем Таун
      Элвчёрч
      		1 : 2
      Филд
      Гиллингем
      		1 : 1
      Ньюпорт Каунти
      Колчестер Юнайтед
      		2 : 0
      Милтон-Кинс Донс
      Тонтон Таун
      		6 : 0
      Флитвуд Таун
      Оксфорд Сити
      		3 : 1
      Борхэм Вуд
      Истли
      		3 : 1
      Кроули Таун
      Аккрингтон Стэнли
      		1 : 4
      Питерборо Юнайтед
      Солфорд Сити
      		0 : 0
      Солихалл Мурс
      Хартлпул Юнайтед
      		2 : 2
      Саттон Юнайтед
      Фарнборо
      		0 : 2
      Гримсби Таун
      Плимут Аргайл
      		5 : 1
      Карлайл Юнайтед
      Транмир Роверс
      		2 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Галифакс Таун
      		2 : 1
      Бакстон
      Мертир Таун
      		2 : 0
      Донкастер Роверс
      Кинг Линн Таун
      		0 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Колвилл Таун
      		4 : 1
      Уэймут
      Уимблдон
      		1 : 1
      Шрусбери Таун
      Йорк Сити
      		2 : 1
      Порт Вейл
      Эксетер Сити
      		2 : 3
      Рексем
      Олдхэм Атлетик
      		3 : 0
      Керзон Аштон
      Кембридж Юнайтед
      		0 : 0
      Торки Юнайтед
      Дерби Каунти
      		2 : 2
      Брэкнелл Таун
      Ипсвич Таун
      		0 : 3
      Уокинг
      Оксфорд Юнайтед
      		1 : 2
      1-й раунд. Переигровка
      Челмсфорд Сити
      Барнет
      		0 : 1
      Гиллингем
      Филд
      		1 : 0
      Хартлпул Юнайтед
      Солихалл Мурс
      		1 : 1 4 : 3
      Уимблдон
      Уэймут
      		3 : 1
      Кембридж Юнайтед
      Керзон Аштон
      		0 : 0 4 : 2
      Дерби Каунти
      Торки Юнайтед
      		5 : 0
      Солфорд Сити
      Питерборо Юнайтед
      		0 : 3
      2-й раунд
      Кинг Линн Таун
      Стивенидж
      		0 : 3
      Форест Грин Роверс
      Элвчёрч
      		2 : 1
      Оксфорд Юнайтед
      Эксетер Сити
      		4 : 1
      Шеффилд Уэнсдей
      Мэнсфилд Таун
      		2 : 1
      Уимблдон
      Честерфилд
      		0 : 2
      Кембридж Юнайтед
      Гримсби Таун
      		1 : 2
      Уолсолл
      Карлайл Юнайтед
      		2 : 1
      Портсмут
      Милтон-Кинс Донс
      		3 : 2
      Шрусбери Таун
      Питерборо Юнайтед
      		3 : 1
      Хартлпул Юнайтед
      Харрогейт Таун
      		3 : 1
      Чарльтон Атлетик
      Стокпорт Каунти
      		2 : 2
      Барнсли
      Кру Александра
      		3 : 0
      Аккрингтон Стэнли
      Барнет
      		1 : 0
      Рексем
      Фарнборо
      		4 : 1
      Дагенхэм энд Редбридж
      Гиллингем
      		1 : 1
      Эббсфлит Юнайтед
      Флитвуд Таун
      		0 : 1
      Бёртон Альбион
      Чиппенхэм Таун
      		6 : 1
      Бристоль Роверс
      Борхэм Вуд
      		0 : 2
      Ньюпорт Каунти
      Дерби Каунти
      		1 : 2
      Ипсвич Таун
      Бакстон
      		4 : 0
      2-й раунд. Переигровка
      Стокпорт Каунти
      Чарльтон Атлетик
      		3 : 1
      Гиллингем
      Дагенхэм энд Редбридж
      		3 : 2
      3-й раунд
      Манчестер Юнайтед
      Эвертон
      		06.01
      Тоттенхэм Хотспур
      Портсмут
      		07.01
      Престон Норт Энд
      Хаддерсфилд Таун
      		07.01
      Кристал Пэлас
      Саутгемптон
      		07.01
      Рединг
      Уотфорд
      		07.01
      Гиллингем
      Лестер Сити
      		07.01
      Форест Грин Роверс
      Бирмингем Сити
      		07.01
      Ипсвич Таун
      Ротерхэм Юнайтед
      		07.01
      Миллуолл
      Шеффилд Юнайтед
      		07.01
      Халл Сити
      Фулхэм
      		07.01
      Шрусбери Таун
      Сандерленд
      		07.01
      Блэкпул
      Ноттингем Форест
      		07.01
      Флитвуд Таун
      Куинз Парк Рейнджерс
      		07.01
      Борхэм Вуд
      Аккрингтон Стэнли
      		07.01
      Борнмут
      Бёрнли
      		07.01
      Мидлсбро
      Брайтон энд Хоув Альбион
      		07.01
      Честерфилд
      Вест Бромвич Альбион
      		07.01
      Лутон Таун
      Уиган Атлетик
      		07.01
      Брентфорд
      Вест Хэм Юнайтед
      		07.01
      Ковентри Сити
      Рексем
      		07.01
      Гримсби Таун
      Бёртон Альбион
      		07.01
      Шеффилд Уэнсдей
      Ньюкасл Юнайтед
      		07.01
      Ливерпуль
      Вулверхэмптон
      		07.01
      Дерби Каунти
      Барнсли
      		08.01
      Бристоль Сити
      Суонси Сити
      		08.01
      Кардифф Сити
      Лидс Юнайтед
      		08.01
      Стокпорт Каунти
      Уолсолл
      		08.01
      Норвич Сити
      Блэкберн Роверс
      		08.01
      Хартлпул Юнайтед
      Сток Сити
      		08.01
      Манчестер Сити
      Челси
      		08.01
      Астон Вилла
      Стивенидж
      		08.01
      Оксфорд Юнайтед
      Арсенал
      		09.01

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