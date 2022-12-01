Ливерпуль - Вулверхэмптон 07 Января прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
07 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Англии, 3-й раунд
Главный судья: Энди Мэдли (Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Вулверхэмптон, которое состоится 07 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Англии, 3-й раунд, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
История личных встреч
|22.05.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|3 : 1
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|0 : 1
|15.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 1
|06.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 11
|4 : 0
|23.01.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 2
|29.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 20
|1 : 0
|12.05.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 0
|07.01.2019
|Кубок Англии
|1/32 финала
|2 : 1
|21.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|0 : 2
|28.01.2017
|Кубок Англии
|1/16 финала
|1 : 2
Турнирная таблица
1-й раунд
| Шеффилд Уэнсдей
Моркам
|2 : 0
| Херефорд
Портсмут
|1 : 3
| Саут-Шилдс
Форест Грин Роверс
|0 : 2
| Брэдфорд Сити
Харрогейт Таун
|0 : 1
| Болтон Уондерерс
Барнсли
|1 : 2
| Бёртон Альбион
Нидхэм Маркет
|2 : 0
| Мейденхед Юнайтед
Дагенхэм энд Редбридж
|0 : 1
| Стокпорт Каунти
Суиндон Таун
|4 : 0
| Бристоль Роверс
Рочдейл
|1 : 0
| Уиком Уондерерс
Уолсолл
|0 : 2
| Барнет
Челмсфорд Сити
|1 : 1
| Честерфилд
Нортгемптон Таун
|1 : 0
| Кру Александра
Лейтон Ориент
|1 : 0
| Барроу
Мэнсфилд Таун
|0 : 1
| Чиппенхэм Таун
Линкольн Сити
|1 : 0
| Гейтсхед
Стивенидж
|2 : 3
| Челтнем Таун
Элвчёрч
|1 : 2
| Филд
Гиллингем
|1 : 1
| Ньюпорт Каунти
Колчестер Юнайтед
|2 : 0
| Милтон-Кинс Донс
Тонтон Таун
|6 : 0
| Флитвуд Таун
Оксфорд Сити
|3 : 1
| Борхэм Вуд
Истли
|3 : 1
| Кроули Таун
Аккрингтон Стэнли
|1 : 4
| Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
|0 : 0
| Солихалл Мурс
Хартлпул Юнайтед
|2 : 2
| Саттон Юнайтед
Фарнборо
|0 : 2
| Гримсби Таун
Плимут Аргайл
|5 : 1
| Карлайл Юнайтед
Транмир Роверс
|2 : 1
| Эббсфлит Юнайтед
Галифакс Таун
|2 : 1
| Бакстон
Мертир Таун
|2 : 0
| Донкастер Роверс
Кинг Линн Таун
|0 : 1
| Чарльтон Атлетик
Колвилл Таун
|4 : 1
| Уэймут
Уимблдон
|1 : 1
| Шрусбери Таун
Йорк Сити
|2 : 1
| Порт Вейл
Эксетер Сити
|2 : 3
| Рексем
Олдхэм Атлетик
|3 : 0
| Керзон Аштон
Кембридж Юнайтед
|0 : 0
| Торки Юнайтед
Дерби Каунти
|2 : 2
| Брэкнелл Таун
Ипсвич Таун
|0 : 3
| Уокинг
Оксфорд Юнайтед
|1 : 2
1-й раунд. Переигровка
| Челмсфорд Сити
Барнет
|0 : 1
| Гиллингем
Филд
|1 : 0
| Хартлпул Юнайтед
Солихалл Мурс
|1 : 1 4 : 3
| Уимблдон
Уэймут
|3 : 1
| Кембридж Юнайтед
Керзон Аштон
|0 : 0 4 : 2
| Дерби Каунти
Торки Юнайтед
|5 : 0
| Солфорд Сити
Питерборо Юнайтед
|0 : 3
2-й раунд
| Кинг Линн Таун
Стивенидж
|0 : 3
| Форест Грин Роверс
Элвчёрч
|2 : 1
| Оксфорд Юнайтед
Эксетер Сити
|4 : 1
| Шеффилд Уэнсдей
Мэнсфилд Таун
|2 : 1
| Уимблдон
Честерфилд
|0 : 2
| Кембридж Юнайтед
Гримсби Таун
|1 : 2
| Уолсолл
Карлайл Юнайтед
|2 : 1
| Портсмут
Милтон-Кинс Донс
|3 : 2
| Шрусбери Таун
Питерборо Юнайтед
|3 : 1
| Хартлпул Юнайтед
Харрогейт Таун
|3 : 1
| Чарльтон Атлетик
Стокпорт Каунти
|2 : 2
| Барнсли
Кру Александра
|3 : 0
| Аккрингтон Стэнли
Барнет
|1 : 0
| Рексем
Фарнборо
|4 : 1
| Дагенхэм энд Редбридж
Гиллингем
|1 : 1
| Эббсфлит Юнайтед
Флитвуд Таун
|0 : 1
| Бёртон Альбион
Чиппенхэм Таун
|6 : 1
| Бристоль Роверс
Борхэм Вуд
|0 : 2
| Ньюпорт Каунти
Дерби Каунти
|1 : 2
| Ипсвич Таун
Бакстон
|4 : 0
2-й раунд. Переигровка
| Стокпорт Каунти
Чарльтон Атлетик
|3 : 1
| Гиллингем
Дагенхэм энд Редбридж
|3 : 2
3-й раунд
| Манчестер Юнайтед
Эвертон
|06.01
| Тоттенхэм Хотспур
Портсмут
|07.01
| Престон Норт Энд
Хаддерсфилд Таун
|07.01
| Кристал Пэлас
Саутгемптон
|07.01
| Рединг
Уотфорд
|07.01
| Гиллингем
Лестер Сити
|07.01
| Форест Грин Роверс
Бирмингем Сити
|07.01
| Ипсвич Таун
Ротерхэм Юнайтед
|07.01
| Миллуолл
Шеффилд Юнайтед
|07.01
| Халл Сити
Фулхэм
|07.01
| Шрусбери Таун
Сандерленд
|07.01
| Блэкпул
Ноттингем Форест
|07.01
| Флитвуд Таун
Куинз Парк Рейнджерс
|07.01
| Борхэм Вуд
Аккрингтон Стэнли
|07.01
| Борнмут
Бёрнли
|07.01
| Мидлсбро
Брайтон энд Хоув Альбион
|07.01
| Честерфилд
Вест Бромвич Альбион
|07.01
| Лутон Таун
Уиган Атлетик
|07.01
| Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
|07.01
| Ковентри Сити
Рексем
|07.01
| Гримсби Таун
Бёртон Альбион
|07.01
| Шеффилд Уэнсдей
Ньюкасл Юнайтед
|07.01
| Ливерпуль
Вулверхэмптон
|07.01
| Дерби Каунти
Барнсли
|08.01
| Бристоль Сити
Суонси Сити
|08.01
| Кардифф Сити
Лидс Юнайтед
|08.01
| Стокпорт Каунти
Уолсолл
|08.01
| Норвич Сити
Блэкберн Роверс
|08.01
| Хартлпул Юнайтед
Сток Сити
|08.01
| Манчестер Сити
Челси
|08.01
| Астон Вилла
Стивенидж
|08.01
| Оксфорд Юнайтед
Арсенал
|09.01