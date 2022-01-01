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Вильярреал - Реал Мадрид 07 Января прямая трансляция

Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
07 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Вильярреал
Реал Мадрид

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Мадрид, которое состоится 07 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
Испания Унаи Эмери
Испания Энрике Сетьен
Италия Карло Анчелотти
История личных встреч
12.02.2022 Испания - Примера Тур 24 Вильярреал0 : 0Реал Мадрид
25.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Реал Мадрид0 : 0Вильярреал
22.05.2021 Испания - Примера Тур 38 Реал Мадрид2 : 1Вильярреал
21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Вильярреал1 : 1Реал Мадрид
16.07.2020 Испания - Примера Тур 37 Реал Мадрид2 : 1Вильярреал
01.09.2019 Испания - Примера Тур 3 Вильярреал2 : 2Реал Мадрид
05.05.2019 Испания - Примера Тур 36 Реал Мадрид3 : 2Вильярреал
03.01.2019 Испания - Примера Тур 17 Вильярреал2 : 2Реал Мадрид
19.05.2018 Испания - Примера Тур 38 Вильярреал2 : 2Реал Мадрид
13.01.2018 Испания - Примера Тур 19 Реал Мадрид0 : 1Вильярреал
Текстовая трансляция
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Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид15 12 2 1 35-14 38 84.4
2
Лига чемпионов
Барселона15 12 2 1 34-6 38 84.4
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад15 9 2 4 21-17 29 64.4
4
Лига чемпионов
Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
5
Лига Европы
Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
7 Вильярреал15 7 3 5 17-11 24 53.3
8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
9 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
10 Мальорка15 5 4 6 13-15 19 42.2
11 Валенсия15 5 4 6 23-17 19 42.2
12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
13 Альмерия15 5 2 8 17-23 17 37.8
14 Вальядолид15 5 2 8 13-23 17 37.8
15 Хетафе15 4 5 6 14-20 17 37.8
16 Сельта16 4 4 8 16-27 16 33.3
17 Эспаньол15 2 7 6 17-23 13 28.9
18
Зона вылета
Севилья15 2 6 7 14-23 12 26.7
19
Зона вылета
Кадис15 2 6 7 10-27 12 26.7
20
Зона вылета
Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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