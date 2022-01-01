Вильярреал - Реал Мадрид 07 Января прямая трансляция
Стадион: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания), вместимость: 25000
07 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вильярреал - Реал Мадрид, которое состоится 07 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Керамика - Эль-Мадригал (Вильярреал, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вильярреал
Вильярреал
Реал Мадрид
Мадрид
Главные тренеры
|Унаи Эмери
|Энрике Сетьен
|Карло Анчелотти
История личных встреч
|12.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 0
|25.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 0
|22.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 1
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|16.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 37
|2 : 1
|01.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 3
|2 : 2
|05.05.2019
|Испания - Примера
|Тур 36
|3 : 2
|03.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 17
|2 : 2
|19.05.2018
|Испания - Примера
|Тур 38
|2 : 2
|13.01.2018
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 1
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Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|84.4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|84.4
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|60.0
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|55.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|55.6
|7
|Вильярреал
|15
|7
|3
|5
|17-11
|24
|53.3
|8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|51.1
|9
|Райо Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|51.1
|10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|42.2
|11
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|23-17
|19
|42.2
|12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|37.8
|13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|37.8
|14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|37.8
|15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|37.8
|16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|33.3
|17
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|28.9
| 18
Зона вылета
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|26.7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
|12
|26.7
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3