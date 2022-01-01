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Мальорка - Вальядолид 07 Января прямая трансляция

Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
07 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
Мальорка
Вальядолид

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Вальядолид, которое состоится 07 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
Мексика Хавьер Агирре
Испания Хосе Пачета
История личных встреч
01.02.2020 Испания - Примера Тур 22 Мальорка0 : 1Вальядолид
03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Вальядолид3 : 0Мальорка
05.12.2018 Кубок Испании 1/16 финала Вальядолид2 : 1Мальорка
31.10.2018 Кубок Испании 1/16 финала Мальорка1 : 2Вальядолид
13.05.2017 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 38 Вальядолид2 : 1Мальорка
04.12.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 17 Мальорка0 : 3Вальядолид
04.06.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Вальядолид1 : 3Мальорка
17.01.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Мальорка0 : 1Вальядолид
25.01.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Мальорка1 : 5Вальядолид
23.08.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 1 Вальядолид2 : 1Мальорка
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид15 12 2 1 35-14 38 84.4
2
Лига чемпионов
Барселона15 12 2 1 34-6 38 84.4
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад15 9 2 4 21-17 29 64.4
4
Лига чемпионов
Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
5
Лига Европы
Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
7 Вильярреал15 7 3 5 17-11 24 53.3
8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
9 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
10 Мальорка15 5 4 6 13-15 19 42.2
11 Валенсия15 5 4 6 23-17 19 42.2
12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
13 Альмерия15 5 2 8 17-23 17 37.8
14 Вальядолид15 5 2 8 13-23 17 37.8
15 Хетафе15 4 5 6 14-20 17 37.8
16 Эспаньол15 2 7 6 17-23 13 28.9
17 Сельта15 3 4 8 15-27 13 28.9
18
Зона вылета
Севилья15 2 6 7 14-23 12 26.7
19
Зона вылета
Кадис15 2 6 7 10-27 12 26.7
20
Зона вылета
Эльче15 0 4 11 10-33 4 8.9

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