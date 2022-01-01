Мальорка - Вальядолид 07 Января прямая трансляция
Стадион: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания), вместимость: 23142
07 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Валентин Писарро Гомес (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мальорка - Вальядолид, которое состоится 07 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Иберостар (Пальма-де-Мальорка, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Вальядолид
Вальядолид
Главные тренеры
|Хавьер Агирре
|Хосе Пачета
История личных встреч
|01.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 22
|0 : 1
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|3 : 0
|05.12.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|2 : 1
|31.10.2018
|Кубок Испании
|1/16 финала
|1 : 2
|13.05.2017
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 38
|2 : 1
|04.12.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 17
|0 : 3
|04.06.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 42
|1 : 3
|17.01.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 21
|0 : 1
|25.01.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|1 : 5
|23.08.2014
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|84.4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|84.4
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|60.0
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|55.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|55.6
|7
|Вильярреал
|15
|7
|3
|5
|17-11
|24
|53.3
|8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|51.1
|9
|Райо Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|51.1
|10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|42.2
|11
|Валенсия
|15
|5
|4
|6
|23-17
|19
|42.2
|12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|37.8
|13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|37.8
|14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|37.8
|15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|37.8
|16
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|28.9
|17
|Сельта
|15
|3
|4
|8
|15-27
|13
|28.9
| 18
Зона вылета
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|26.7
| 19
Зона вылета
|Кадис
|15
|2
|6
|7
|10-27
|12
|26.7
| 20
Зона вылета
|Эльче
|15
|0
|4
|11
|10-33
|4
|8.9