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Эспаньол - Жирона 07 Января прямая трансляция

Стадион: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40500
07 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания)
Эспаньол
Жирона

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Жирона, которое состоится 07 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: RCDE - Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Жирона
Жирона
Главные тренеры
Испания Диего Пенас Мартинес
Испания Анхель Мичел
История личных встреч
23.01.2021 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 22 Жирона1 : 0Эспаньол
20.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 13 Эспаньол1 : 2Жирона
06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Жирона1 : 2Эспаньол
25.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Эспаньол1 : 3Жирона
22.04.2018 Испания - Примера Тур 34 Жирона0 : 2Эспаньол
11.12.2017 Испания - Примера Тур 15 Эспаньол0 : 1Жирона
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид15 12 2 1 35-14 38 84.4
2
Лига чемпионов
Барселона15 12 2 1 34-6 38 84.4
3
Лига чемпионов
Реал Сосьедад15 9 2 4 21-17 29 64.4
4
Лига чемпионов
Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
5
Лига Европы
Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
6
Квалификация Лиги конференций
Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
7 Вильярреал15 7 3 5 17-11 24 53.3
8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
9 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
10 Мальорка15 5 4 6 13-15 19 42.2
11 Валенсия15 5 4 6 23-17 19 42.2
12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
13 Альмерия15 5 2 8 17-23 17 37.8
14 Вальядолид15 5 2 8 13-23 17 37.8
15 Хетафе15 4 5 6 14-20 17 37.8
16 Эспаньол15 2 7 6 17-23 13 28.9
17 Сельта15 3 4 8 15-27 13 28.9
18
Зона вылета
Севилья15 2 6 7 14-23 12 26.7
19
Зона вылета
Кадис15 2 6 7 10-27 12 26.7
20
Зона вылета
Эльче15 0 4 11 10-33 4 8.9

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