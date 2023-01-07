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Монца - Интер 07 Января прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
07 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия)
Монца
Интер М

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Интер М, которое состоится 07 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Монца
Монца
Интер М
Милан
Главные тренеры
Италия Джованни Строппа
Италия Симоне Индзаги
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1
Лига чемпионов
Наполи16 13 2 1 37-13 41 85.4
2
Лига чемпионов
Милан16 11 3 2 31-16 36 75.0
3
Лига чемпионов
Ювентус16 10 4 2 25-7 34 70.8
4
Лига чемпионов
Интер М16 11 0 5 35-22 33 68.8
5
Лига Европы
Лацио16 9 3 4 27-13 30 62.5
6
Квалификация Лиги конференций
Рома16 9 3 4 19-14 30 62.5
7 Аталанта16 8 4 4 24-17 28 58.3
8 Удинезе16 6 7 3 25-18 25 52.1
9 Торино16 6 4 6 17-18 22 45.8
10 Фиорентина16 5 5 6 19-21 20 41.7
11 Болонья16 5 4 7 20-26 19 39.6
12 Лечче16 4 6 6 16-18 18 37.5
13 Эмполи16 4 6 6 13-20 18 37.5
14 Монца16 5 2 9 17-23 17 35.4
15 Салернитана16 4 5 7 20-26 17 35.4
16 Сассуоло16 4 4 8 16-24 16 33.3
17 Специя16 3 5 8 16-28 14 29.2
18
Зона вылета
Сампдория16 2 3 11 8-28 9 18.8
19
Зона вылета
Кремонезе16 0 7 9 11-27 7 14.6
20
Зона вылета
Верона16 1 3 12 13-30 6 12.5

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