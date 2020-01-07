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Каза Пия - Порту 07 Января прямая трансляция

Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
07 Января 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
Каза Пия
Порту

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 07 Января 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Насьонал (Оэйраш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
Португалия Фелипе Пинту Мартиньш
Португалия Сержиу Консейсау
История личных встреч
05.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Каза Пия0 : 3Порту
Турнирная таблица
КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
1 Бенфика14 12 1 1 37-10 37 88.1
2 Брага15 11 1 3 36-12 34 75.6
3 Порту14 10 2 2 36-10 32 76.2
4 Спортинг13 9 1 3 29-13 28 71.8
5 Каза Пия14 8 2 4 15-11 26 61.9
6 Витория Гимарайнш14 7 2 5 14-16 23 54.8
7 Риу Аве14 5 4 5 17-19 19 45.2
8 Портимоненсе14 6 1 7 13-16 19 45.2
9 Арока14 5 4 5 15-24 19 45.2
10 Визела14 5 3 6 14-13 18 42.9
11 Боавишта13 5 2 6 14-23 17 43.6
12 Эшторил13 4 4 5 14-18 16 41.0
13 Шавиш13 4 4 5 11-18 16 41.0
14 Фамаликан14 4 2 8 13-18 14 33.3
15 Санта-Клара15 3 4 8 11-18 13 28.9
16 Жил Висенте14 3 3 8 12-21 12 28.6
17 Маритиму14 1 4 9 9-28 7 16.7
18 Пасуш де Феррейра14 0 2 12 7-29 2 4.8

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