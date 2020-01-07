Каза Пия - Порту 07 Января прямая трансляция
Стадион: Насьонал (Оэйраш, Португалия), вместимость: 37593
07 Января 2023 года в 23:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Нуну Алмейда (Монте Горду, Португалия)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Каза Пия - Порту, которое состоится 07 Января 2023 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Насьонал (Оэйраш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Каза Пия
Лиссабон
Порту
Порту
Главные тренеры
|Фелипе Пинту Мартиньш
|Сержиу Консейсау
История личных встреч
|05.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. Тур 2
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
|1
|Бенфика
|14
|12
|1
|1
|37-10
|37
|88.1
|2
|Брага
|15
|11
|1
|3
|36-12
|34
|75.6
|3
|Порту
|14
|10
|2
|2
|36-10
|32
|76.2
|4
|Спортинг
|13
|9
|1
|3
|29-13
|28
|71.8
|5
|Каза Пия
|14
|8
|2
|4
|15-11
|26
|61.9
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|7
|2
|5
|14-16
|23
|54.8
|7
|Риу Аве
|14
|5
|4
|5
|17-19
|19
|45.2
|8
|Портимоненсе
|14
|6
|1
|7
|13-16
|19
|45.2
|9
|Арока
|14
|5
|4
|5
|15-24
|19
|45.2
|10
|Визела
|14
|5
|3
|6
|14-13
|18
|42.9
|11
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14-23
|17
|43.6
|12
|Эшторил
|13
|4
|4
|5
|14-18
|16
|41.0
|13
|Шавиш
|13
|4
|4
|5
|11-18
|16
|41.0
|14
|Фамаликан
|14
|4
|2
|8
|13-18
|14
|33.3
|15
|Санта-Клара
|15
|3
|4
|8
|11-18
|13
|28.9
|16
|Жил Висенте
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|28.6
|17
|Маритиму
|14
|1
|4
|9
|9-28
|7
|16.7
|18
|Пасуш де Феррейра
|14
|0
|2
|12
|7-29
|2
|4.8