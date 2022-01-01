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АЗ Алкмар - Витесс 07 Января прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
07 Января 2023 года в 20:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Йохем Камфус (Нидерланды)
АЗ Алкмар
Витесс

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Витесс, которое состоится 07 Января 2023 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Витесс
Арнем
Главные тренеры
Нидерланды Паскаль Янсен
Германия Томас Леч
История личных встреч
29.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - финал АЗ Алкмар6 : 1Витесс
26.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за Лигу конференций - финал Витесс2 : 1АЗ Алкмар
02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Витесс0 : 0АЗ Алкмар
07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
02.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Витесс2 : 2АЗ Алкмар
22.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 0Витесс
26.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 АЗ Алкмар0 : 0Витесс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1433
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1430
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен1430
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1427
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1424
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1424
8 Херенвен1423
9 НЕК Неймеген1417
10 Валвейк1417
11 Гоу Эхед Иглс1415
12 Фортуна1415
13 Витесс1413
14 Эксельсиор1413
15 Гронинген1412
16
Стыковая зона
Эммен1411
17
Зона вылета
Камбюр148
18
Зона вылета
Волендам146

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