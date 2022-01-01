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ПСВ Эйндховен - Спарта 07 Января прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
07 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
ПСВ Эйндховен
Спарта

0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 07 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
Нидерланды Руд ван Нистелрой
Нидерланды Морис Стейн
История личных встреч
27.02.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 24 Спарта1 : 2ПСВ Эйндховен
03.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 ПСВ Эйндховен2 : 1Спарта
16.01.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 17 Спарта3 : 5ПСВ Эйндховен
29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 ПСВ Эйндховен1 : 0Спарта
02.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 12 Спарта2 : 2ПСВ Эйндховен
10.02.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 23 Спарта1 : 2ПСВ Эйндховен
03.12.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 ПСВ Эйндховен1 : 0Спарта
01.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Спарта0 : 2ПСВ Эйндховен
25.10.2016 Кубок Нидерландов 2-й раунд Спарта3 : 1ПСВ Эйндховен
22.10.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 ПСВ Эйндховен1 : 0Спарта
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Лига чемпионов
Фейеноорд1433
2
Квалификация Лиги чемпионов
Аякс1430
3
Квалификация Лиги Европы
ПСВ Эйндховен1430
4
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар1429
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте1427
6
Плей-офф Лиги конференций
Спарта1424
7
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт1424
8 Херенвен1423
9 НЕК Неймеген1417
10 Валвейк1417
11 Гоу Эхед Иглс1415
12 Фортуна1415
13 Витесс1413
14 Эксельсиор1413
15 Гронинген1412
16
Стыковая зона
Эммен1411
17
Зона вылета
Камбюр148
18
Зона вылета
Волендам146

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