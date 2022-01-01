ПСВ Эйндховен - Спарта 07 Января прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
07 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Спарта, которое состоится 07 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Спарта
Роттердам
Главные тренеры
|Руд ван Нистелрой
|Морис Стейн
История личных встреч
|27.02.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 24
|1 : 2
|03.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|2 : 1
|16.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 17
|3 : 5
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 0
|02.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 12
|2 : 2
|10.02.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 23
|1 : 2
|03.12.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|1 : 0
|01.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|0 : 2
|25.10.2016
|Кубок Нидерландов
|2-й раунд
|3 : 1
|22.10.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|14
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|14
|30
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|29
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|14
|27
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|14
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|24
|8
|Херенвен
|14
|23
|9
|НЕК Неймеген
|14
|17
|10
|Валвейк
|14
|17
|11
|Гоу Эхед Иглс
|14
|15
|12
|Фортуна
|14
|15
|13
|Витесс
|14
|13
|14
|Эксельсиор
|14
|13
|15
|Гронинген
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|14
|11
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|14
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|14
|6