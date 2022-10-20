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Райо Вальекано - Бетис 08 Января прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
08 Января 2023 года в 18:15 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Исидро Диас де Мера Эскудерос (Испания)
Райо Вальекано
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Бетис, которое состоится 08 Января 2023 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      ИспанияАндони Ираола
      ЧилиМануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      03.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала Бетис1 : 1Райо Вальекано
      09.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала Райо Вальекано1 : 2Бетис
      09.01.2022 Испания - Примера Тур 20 Райо Вальекано1 : 1Бетис
      24.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Бетис3 : 2Райо Вальекано
      23.01.2020 Кубок Испании 1/16 финала Райо Вальекано2 : 2 4 : 2Бетис
      31.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Райо Вальекано1 : 1Бетис
      09.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Бетис2 : 0Райо Вальекано
      27.02.2016 Испания - Примера Тур 26 Бетис2 : 2Райо Вальекано
      04.10.2015 Испания - Примера Тур 7 Райо Вальекано0 : 2Бетис
      20.04.2014 Испания - Примера Тур 34 Райо Вальекано3 : 1Бетис
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид15 12 2 1 35-14 38 84.4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона15 12 2 1 34-6 38 84.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад15 9 2 4 21-17 29 64.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
      7 Вильярреал15 7 3 5 17-11 24 53.3
      8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
      9 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
      10 Мальорка15 5 4 6 13-15 19 42.2
      11 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
      13 Альмерия15 5 2 8 17-23 17 37.8
      14 Вальядолид15 5 2 8 13-23 17 37.8
      15 Хетафе15 4 5 6 14-20 17 37.8
      16 Сельта16 4 4 8 16-27 16 33.3
      17 Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол15 2 7 6 17-23 13 28.9
      19
      Зона вылета
      		Севилья15 2 6 7 14-23 12 26.7
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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