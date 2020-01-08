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Севилья - Хетафе 08 Января прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
08 Января 2023 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Хуан Мартинес Мунуэра (Аликанте, Испания)
Севилья
Хетафе

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Хетафе, которое состоится 08 Января 2023 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Севилья
      Севилья
      Хетафе
      Хетафе
      Главные тренеры
      АргентинаХорхе Сампаоли
      ИспанияКике Санчес Флорес
      История личных встреч
      09.01.2022 Испания - Примера Тур 20 Севилья1 : 0Хетафе
      23.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Хетафе0 : 1Севилья
      06.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Севилья3 : 0Хетафе
      12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Хетафе0 : 1Севилья
      23.02.2020 Испания - Примера Тур 25 Хетафе0 : 3Севилья
      27.10.2019 Испания - Примера Тур 10 Севилья2 : 0Хетафе
      21.04.2019 Испания - Примера Тур 33 Хетафе3 : 0Севилья
      16.09.2018 Испания - Примера Тур 4 Севилья0 : 2Хетафе
      28.01.2018 Испания - Примера Тур 21 Севилья1 : 1Хетафе
      27.08.2017 Испания - Примера Тур 2 Хетафе0 : 1Севилья
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид15 12 2 1 35-14 38 84.4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона15 12 2 1 34-6 38 84.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад15 9 2 4 21-17 29 64.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
      7 Вильярреал15 7 3 5 17-11 24 53.3
      8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
      9 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
      10 Мальорка15 5 4 6 13-15 19 42.2
      11 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
      13 Альмерия15 5 2 8 17-23 17 37.8
      14 Вальядолид15 5 2 8 13-23 17 37.8
      15 Хетафе15 4 5 6 14-20 17 37.8
      16 Сельта16 4 4 8 16-27 16 33.3
      17 Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол15 2 7 6 17-23 13 28.9
      19
      Зона вылета
      		Севилья15 2 6 7 14-23 12 26.7
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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