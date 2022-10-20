Атлетико - Барселона 08 Января прямая трансляция
Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
08 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
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45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Барселона, которое состоится 08 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|06.02.2022
|Испания - Примера
|Тур 23
|4 : 2
|02.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 8
|2 : 0
|08.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|0 : 0
|21.11.2020
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 0
|30.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 2
|09.01.2020
|Суперкубок Испании
|1/2 финала
|2 : 3
|01.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 15
|0 : 1
|06.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 31
|2 : 0
|24.11.2018
|Испания - Примера
|Тур 13
|1 : 1
|04.03.2018
|Испания - Примера
|Тур 27
|1 : 0
Текстовая трансляция{timer}
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Эктор Бельерин — скромный парень. «Мне повезло». Игрок «Барселоны» зарабатывает меньше € 10 тыс. в неделю0'Ла Лига отменила финансовые рычаги. На новые громкие подписания «Барселона» может больше не рассчитывать. «Барселону» лишили почти любых трансферов. Ла Лига приняла необычный закон0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|15
|12
|2
|1
|35-14
|38
|84.4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|15
|12
|2
|1
|34-6
|38
|84.4
| 3
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|15
|9
|2
|4
|21-17
|29
|64.4
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|15
|8
|3
|4
|23-14
|27
|60.0
| 5
Лига Европы
|Атлетик Б
|15
|7
|4
|4
|24-14
|25
|55.6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Бетис
|15
|7
|4
|4
|17-12
|25
|55.6
|7
|Вильярреал
|15
|7
|3
|5
|17-11
|24
|53.3
|8
|Осасуна
|15
|7
|2
|6
|16-16
|23
|51.1
|9
|Райо Вальекано
|15
|6
|5
|4
|22-18
|23
|51.1
|10
|Мальорка
|15
|5
|4
|6
|13-15
|19
|42.2
|11
|Валенсия
|16
|5
|4
|7
|23-18
|19
|39.6
|12
|Жирона
|15
|4
|5
|6
|22-24
|17
|37.8
|13
|Альмерия
|15
|5
|2
|8
|17-23
|17
|37.8
|14
|Вальядолид
|15
|5
|2
|8
|13-23
|17
|37.8
|15
|Хетафе
|15
|4
|5
|6
|14-20
|17
|37.8
|16
|Сельта
|16
|4
|4
|8
|16-27
|16
|33.3
|17
|Кадис
|16
|3
|6
|7
|11-27
|15
|31.3
| 18
Зона вылета
|Эспаньол
|15
|2
|7
|6
|17-23
|13
|28.9
| 19
Зона вылета
|Севилья
|15
|2
|6
|7
|14-23
|12
|26.7
| 20
Зона вылета
|Эльче
|16
|0
|4
|12
|10-34
|4
|8.3