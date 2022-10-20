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Атлетико - Барселона 08 Января прямая трансляция

Стадион: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 68000
08 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 16-й тур
Главный судья: Хосе Мунуэра Монтера (Испания)
Атлетико М
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико - Барселона, которое состоится 08 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Цивитас Метрополитано (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетико М
      Мадрид
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      АргентинаДиего Симеоне
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      06.02.2022 Испания - Примера Тур 23 Барселона4 : 2Атлетико М
      02.10.2021 Испания - Примера Тур 8 Атлетико М2 : 0Барселона
      08.05.2021 Испания - Примера Тур 35 Барселона0 : 0Атлетико М
      21.11.2020 Испания - Примера Тур 10 Атлетико М1 : 0Барселона
      30.06.2020 Испания - Примера Тур 33 Барселона2 : 2Атлетико М
      09.01.2020 Суперкубок Испании 1/2 финала Барселона2 : 3Атлетико М
      01.12.2019 Испания - Примера Тур 15 Атлетико М0 : 1Барселона
      06.04.2019 Испания - Примера Тур 31 Барселона2 : 0Атлетико М
      24.11.2018 Испания - Примера Тур 13 Атлетико М1 : 1Барселона
      04.03.2018 Испания - Примера Тур 27 Барселона1 : 0Атлетико М
      Текстовая трансляция
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      Эктор Бельерин — скромный парень. «Мне повезло». Игрок «Барселоны» зарабатывает меньше € 10 тыс. в неделю0'Ла Лига отменила финансовые рычаги. На новые громкие подписания «Барселона» может больше не рассчитывать. «Барселону» лишили почти любых трансферов. Ла Лига приняла необычный закон0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча 16-го тура Примеры: «Атлетико» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид15 12 2 1 35-14 38 84.4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона15 12 2 1 34-6 38 84.4
      3
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад15 9 2 4 21-17 29 64.4
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М15 8 3 4 23-14 27 60.0
      5
      Лига Европы
      		Атлетик Б15 7 4 4 24-14 25 55.6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Бетис15 7 4 4 17-12 25 55.6
      7 Вильярреал15 7 3 5 17-11 24 53.3
      8 Осасуна15 7 2 6 16-16 23 51.1
      9 Райо Вальекано15 6 5 4 22-18 23 51.1
      10 Мальорка15 5 4 6 13-15 19 42.2
      11 Валенсия16 5 4 7 23-18 19 39.6
      12 Жирона15 4 5 6 22-24 17 37.8
      13 Альмерия15 5 2 8 17-23 17 37.8
      14 Вальядолид15 5 2 8 13-23 17 37.8
      15 Хетафе15 4 5 6 14-20 17 37.8
      16 Сельта16 4 4 8 16-27 16 33.3
      17 Кадис16 3 6 7 11-27 15 31.3
      18
      Зона вылета
      		Эспаньол15 2 7 6 17-23 13 28.9
      19
      Зона вылета
      		Севилья15 2 6 7 14-23 12 26.7
      20
      Зона вылета
      		Эльче16 0 4 12 10-34 4 8.3

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