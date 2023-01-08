Лацио - Эмполи 08 Января прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
08 Января 2023 года в 17:00 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Эмполи, которое состоится 08 Января 2023 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Эмполи
Эмполи
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|06.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 20
|3 : 3
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 3
|07.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 0
|16.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
|18.02.2017
|Италия - Серия А
|Тур 25
|1 : 2
|25.09.2016
|Италия - Серия А
|Тур 6
|2 : 0
|17.04.2016
|Италия - Серия А
|Тур 33
|2 : 0
|29.11.2015
|Италия - Серия А
|Тур 14
|1 : 0
|12.04.2015
|Италия - Серия А
|Тур 30
|4 : 0
|09.11.2014
|Италия - Серия А
|Тур 11
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|16
|13
|2
|1
|37-13
|41
|85.4
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|16
|11
|3
|2
|31-16
|36
|75.0
| 3
Лига чемпионов
|Ювентус
|16
|10
|4
|2
|25-7
|34
|70.8
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|16
|11
|0
|5
|35-22
|33
|68.8
| 5
Лига Европы
|Лацио
|16
|9
|3
|4
|27-13
|30
|62.5
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Рома
|16
|9
|3
|4
|19-14
|30
|62.5
|7
|Аталанта
|16
|8
|4
|4
|24-17
|28
|58.3
|8
|Удинезе
|16
|6
|7
|3
|25-18
|25
|52.1
|9
|Торино
|16
|6
|4
|6
|17-18
|22
|45.8
|10
|Фиорентина
|16
|5
|5
|6
|19-21
|20
|41.7
|11
|Болонья
|16
|5
|4
|7
|20-26
|19
|39.6
|12
|Лечче
|16
|4
|6
|6
|16-18
|18
|37.5
|13
|Эмполи
|16
|4
|6
|6
|13-20
|18
|37.5
|14
|Монца
|16
|5
|2
|9
|17-23
|17
|35.4
|15
|Салернитана
|16
|4
|5
|7
|20-26
|17
|35.4
|16
|Сассуоло
|16
|4
|4
|8
|16-24
|16
|33.3
|17
|Специя
|16
|3
|5
|8
|16-28
|14
|29.2
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|16
|2
|3
|11
|8-28
|9
|18.8
| 19
Зона вылета
|Кремонезе
|16
|0
|7
|9
|11-27
|7
|14.6
| 20
Зона вылета
|Верона
|16
|1
|3
|12
|13-30
|6
|12.5