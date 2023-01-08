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Милан - Рома 08 Января прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
08 Января 2023 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 17-й тур
Главный судья: Давиде Масса (Империя, Италия)
Милан
Рома

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Рома, которое состоится 08 Января 2023 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Милан
      Милан
      Рома
      Рим
      Главные тренеры
      ИталияСтефано Пиоли
      ПортугалияЖозе Моуринью
      История личных встреч
      06.01.2022 Италия - Серия А Тур 20 Милан3 : 1Рома
      31.10.2021 Италия - Серия А Тур 11 Рома1 : 2Милан
      28.02.2021 Италия - Серия А Тур 24 Рома1 : 2Милан
      26.10.2020 Италия - Серия А Тур 5 Милан3 : 3Рома
      28.06.2020 Италия - Серия А Тур 28 Милан2 : 0Рома
      27.10.2019 Италия - Серия А Тур 9 Рома2 : 1Милан
      03.02.2019 Италия - Серия А Тур 22 Рома1 : 1Милан
      31.08.2018 Италия - Серия А Тур 3 Милан2 : 1Рома
      25.02.2018 Италия - Серия А Тур 26 Рома0 : 2Милан
      01.10.2017 Италия - Серия А Тур 7 Милан0 : 2Рома
      Текстовая трансляция
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      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи16 13 2 1 37-13 41 85.4
      2
      Лига чемпионов
      		Милан16 11 3 2 31-16 36 75.0
      3
      Лига чемпионов
      		Ювентус16 10 4 2 25-7 34 70.8
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М16 11 0 5 35-22 33 68.8
      5
      Лига Европы
      		Лацио16 9 3 4 27-13 30 62.5
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Рома16 9 3 4 19-14 30 62.5
      7 Аталанта16 8 4 4 24-17 28 58.3
      8 Удинезе16 6 7 3 25-18 25 52.1
      9 Торино16 6 4 6 17-18 22 45.8
      10 Фиорентина16 5 5 6 19-21 20 41.7
      11 Болонья16 5 4 7 20-26 19 39.6
      12 Лечче16 4 6 6 16-18 18 37.5
      13 Эмполи16 4 6 6 13-20 18 37.5
      14 Монца16 5 2 9 17-23 17 35.4
      15 Салернитана16 4 5 7 20-26 17 35.4
      16 Сассуоло16 4 4 8 16-24 16 33.3
      17 Специя16 3 5 8 16-28 14 29.2
      18
      Зона вылета
      		Сампдория16 2 3 11 8-28 9 18.8
      19
      Зона вылета
      		Кремонезе16 0 7 9 11-27 7 14.6
      20
      Зона вылета
      		Верона16 1 3 12 13-30 6 12.5

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