Маритиму - Спортинг 08 Января прямая трансляция
Стадион: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия), вместимость: 8922
08 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маритиму - Спортинг, которое состоится 08 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Маритиму
Фуншал
Спортинг
Лиссабон
Главные тренеры
|Вашку Сеабра
|Жозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
История личных встреч
|13.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|Группа B. Тур 3
|5 : 0
|26.02.2022
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|1 : 1
|24.09.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|1 : 0
|19.05.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 34
|5 : 1
|05.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 17
|0 : 2
|12.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|2 : 0
|28.01.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 0
|11.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|1 : 1
|25.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|0 : 0
|29.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|ИИгры
|В
|Н
|П
|Мячи
|ООчки
|% очков
|1
|Бенфика
|15
|13
|1
|1
|38-10
|40
|88.9
|2
|Брага
|15
|11
|1
|3
|36-12
|34
|75.6
|3
|Порту
|14
|10
|2
|2
|36-10
|32
|76.2
|4
|Спортинг
|13
|9
|1
|3
|29-13
|28
|71.8
|5
|Каза Пия
|14
|8
|2
|4
|15-11
|26
|61.9
|6
|Витория Гимарайнш
|14
|7
|2
|5
|14-16
|23
|54.8
|7
|Риу Аве
|14
|5
|4
|5
|17-19
|19
|45.2
|8
|Портимоненсе
|15
|6
|1
|8
|13-17
|19
|42.2
|9
|Арока
|14
|5
|4
|5
|15-24
|19
|45.2
|10
|Визела
|15
|5
|3
|7
|15-15
|18
|40.0
|11
|Фамаликан
|15
|5
|2
|8
|15-19
|17
|37.8
|12
|Боавишта
|13
|5
|2
|6
|14-23
|17
|43.6
|13
|Эшторил
|13
|4
|4
|5
|14-18
|16
|41.0
|14
|Шавиш
|13
|4
|4
|5
|11-18
|16
|41.0
|15
|Санта-Клара
|15
|3
|4
|8
|11-18
|13
|28.9
|16
|Жил Висенте
|14
|3
|3
|8
|12-21
|12
|28.6
|17
|Маритиму
|14
|1
|4
|9
|9-28
|7
|16.7
|18
|Пасуш де Феррейра
|14
|0
|2
|12
|7-29
|2
|4.8