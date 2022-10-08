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Маритиму - Спортинг 08 Января прямая трансляция

Стадион: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия), вместимость: 8922
08 Января 2023 года в 21:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 15-й тур
Главный судья: Элдер Мальейру (Лиссабон, Португалия)
Маритиму
Спортинг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Маритиму - Спортинг, которое состоится 08 Января 2023 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Душ Баррейруш (Фуншал, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Маритиму
      Фуншал
      Спортинг
      Лиссабон
      Главные тренеры
      ПортугалияВашку Сеабра
      ПортугалияЖозе Мануэл Мартинш Тейшейра Гомеш
      ПортугалияРубен Филипе Маркеш Аморим
      История личных встреч
      13.12.2022 Португалия - Кубок лиги Группа B. Тур 3 Спортинг5 : 0Маритиму
      26.02.2022 Португалия - Примейра Тур 24 Маритиму1 : 1Спортинг
      24.09.2021 Португалия - Примейра Тур 7 Спортинг1 : 0Маритиму
      19.05.2021 Португалия - Примейра Тур 34 Спортинг5 : 1Маритиму
      05.02.2021 Португалия - Примейра Тур 17 Маритиму0 : 2Спортинг
      12.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Маритиму2 : 0Спортинг
      28.01.2020 Португалия - Примейра Тур 18 Спортинг1 : 0Маритиму
      11.08.2019 Португалия - Примейра Тур 1 Маритиму1 : 1Спортинг
      25.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Маритиму0 : 0Спортинг
      29.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Спортинг2 : 0Маритиму
      Турнирная таблица
      КомандаИИгрыВНПМячиООчки% очков
      1 Бенфика15 13 1 1 38-10 40 88.9
      2 Брага15 11 1 3 36-12 34 75.6
      3 Порту14 10 2 2 36-10 32 76.2
      4 Спортинг13 9 1 3 29-13 28 71.8
      5 Каза Пия14 8 2 4 15-11 26 61.9
      6 Витория Гимарайнш14 7 2 5 14-16 23 54.8
      7 Риу Аве14 5 4 5 17-19 19 45.2
      8 Портимоненсе15 6 1 8 13-17 19 42.2
      9 Арока14 5 4 5 15-24 19 45.2
      10 Визела15 5 3 7 15-15 18 40.0
      11 Фамаликан15 5 2 8 15-19 17 37.8
      12 Боавишта13 5 2 6 14-23 17 43.6
      13 Эшторил13 4 4 5 14-18 16 41.0
      14 Шавиш13 4 4 5 11-18 16 41.0
      15 Санта-Клара15 3 4 8 11-18 13 28.9
      16 Жил Висенте14 3 3 8 12-21 12 28.6
      17 Маритиму14 1 4 9 9-28 7 16.7
      18 Пасуш де Феррейра14 0 2 12 7-29 2 4.8

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