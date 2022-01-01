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НЕК Неймеген - Аякс 08 Января прямая трансляция

Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
НЕК Неймеген
Аякс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 08 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      НЕК Неймеген
      Неймеген
      Аякс
      Амстердам
      Главные тренеры
      НидерландыРогьер Мейер
      НидерландыАльфред Шрёдер
      История личных встреч
      23.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 НЕК Неймеген0 : 1Аякс
      14.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 1 Аякс5 : 0НЕК Неймеген
      08.04.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 НЕК Неймеген1 : 5Аякс
      20.11.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Аякс5 : 0НЕК Неймеген
      13.03.2016 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
      23.08.2015 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 НЕК Неймеген0 : 2Аякс
      03.05.2014 Нидерланды - Эредивизия Тур 34 Аякс2 : 2НЕК Неймеген
      10.11.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 13 НЕК Неймеген0 : 3Аякс
      31.03.2013 Нидерланды - Эредивизия Тур 28 Аякс4 : 1НЕК Неймеген
      19.08.2012 Нидерланды - Эредивизия Тур 2 НЕК Неймеген1 : 6Аякс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1433
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс1430
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1430
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1530
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар1429
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1424
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1424
      8 Херенвен1423
      9 НЕК Неймеген1417
      10 Валвейк1417
      11 Гоу Эхед Иглс1415
      12 Фортуна1415
      13 Витесс1413
      14 Эксельсиор1413
      15 Гронинген1412
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1511
      17
      Зона вылета
      		Камбюр148
      18
      Зона вылета
      		Волендам146

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