НЕК Неймеген - Аякс 08 Января прямая трансляция
Стадион: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды), вместимость: 12500
08 Января 2023 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Пол ван Букель (Венрай, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между НЕК Неймеген - Аякс, которое состоится 08 Января 2023 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Гоффертстадион (Неймеген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
НЕК Неймеген
Неймеген
Аякс
Амстердам
Главные тренеры
|Рогьер Мейер
|Альфред Шрёдер
История личных встреч
|23.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|0 : 1
|14.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 1
|5 : 0
|08.04.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|1 : 5
|20.11.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|5 : 0
|13.03.2016
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|2 : 2
|23.08.2015
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 2
|03.05.2014
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 34
|2 : 2
|10.11.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 13
|0 : 3
|31.03.2013
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 28
|4 : 1
|19.08.2012
|Нидерланды - Эредивизия
|Тур 2
|1 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|14
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|14
|30
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|30
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|29
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|14
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|24
|8
|Херенвен
|14
|23
|9
|НЕК Неймеген
|14
|17
|10
|Валвейк
|14
|17
|11
|Гоу Эхед Иглс
|14
|15
|12
|Фортуна
|14
|15
|13
|Витесс
|14
|13
|14
|Эксельсиор
|14
|13
|15
|Гронинген
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|14
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|14
|6