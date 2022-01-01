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Утрехт - Фейеноорд 08 Января прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
08 Января 2023 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
Утрехт
Фейеноорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Фейеноорд, которое состоится 08 Января 2023 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Утрехт
      Утрехт
      Фейеноорд
      Роттердам
      Главные тренеры
      НидерландыХенк Фразер
      НидерландыАрне Слот
      История личных встреч
      24.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 30 Фейеноорд2 : 1Утрехт
      29.08.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Утрехт3 : 1Фейеноорд
      23.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Плей-офф за ЛЕ - финал Фейеноорд2 : 0Утрехт
      11.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 29 Утрехт1 : 2Фейеноорд
      29.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 10 Фейеноорд1 : 1Утрехт
      22.12.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 18 Утрехт1 : 2Фейеноорд
      18.08.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Фейеноорд1 : 1Утрехт
      31.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Утрехт3 : 2Фейеноорд
      20.12.2018 Кубок Нидерландов 1/8 финала Фейеноорд1 : 0Утрехт
      23.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 6 Фейеноорд1 : 0Утрехт
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Фейеноорд1433
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Аякс1430
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		ПСВ Эйндховен1430
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте1530
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар1429
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта1424
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт1424
      8 Херенвен1423
      9 НЕК Неймеген1417
      10 Валвейк1417
      11 Гоу Эхед Иглс1415
      12 Фортуна1415
      13 Витесс1413
      14 Эксельсиор1413
      15 Гронинген1412
      16
      Стыковая зона
      		Эммен1511
      17
      Зона вылета
      		Камбюр148
      18
      Зона вылета
      		Волендам146

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