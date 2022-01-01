Утрехт - Фейеноорд 08 Января прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
08 Января 2023 года в 14:15 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - Фейеноорд, которое состоится 08 Января 2023 года в 14:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 15-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
Фейеноорд
Роттердам
Главные тренеры
|Хенк Фразер
|Арне Слот
История личных встреч
|24.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 30
|2 : 1
|29.08.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|3 : 1
|23.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за ЛЕ - финал
|2 : 0
|11.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 29
|1 : 2
|29.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 10
|1 : 1
|22.12.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 18
|1 : 2
|18.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 1
|31.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|3 : 2
|20.12.2018
|Кубок Нидерландов
|1/8 финала
|1 : 0
|23.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 6
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|14
|33
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Аякс
|14
|30
| 3
Квалификация Лиги Европы
|ПСВ Эйндховен
|14
|30
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|15
|30
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|14
|29
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|14
|24
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|14
|24
|8
|Херенвен
|14
|23
|9
|НЕК Неймеген
|14
|17
|10
|Валвейк
|14
|17
|11
|Гоу Эхед Иглс
|14
|15
|12
|Фортуна
|14
|15
|13
|Витесс
|14
|13
|14
|Эксельсиор
|14
|13
|15
|Гронинген
|14
|12
| 16
Стыковая зона
|Эммен
|15
|11
| 17
Зона вылета
|Камбюр
|14
|8
| 18
Зона вылета
|Волендам
|14
|6